TuS Bövinghausen: „Besser als Eins plus geht nicht“

Der TuS Bövinghausen bleibt in der Westfalenliga 2 das Maß der Dinge. Die nächsten Verstärkungen stehen in den Startlöchern.

Dass der TuS Bövinghausen nicht der übermächtige und vor allem unschlagbare Gegner ist, hat sich in den letzten Spielen der Hinrunde gezeigt. Dennoch bleiben die Dortmunder an der Tabellenspitze der Westfalenliga 2. Dort wollen sie auch gerne am Ende der Rückrunde stehen.

Die Mannschaft von Trainer Sebastian Tyrala mit Spielern wie den Ex-Profis Kevin Großkreutz und David Odonkor hat mit fünf Punkten noch ein gutes Polster auf den ersten Verfolger DSC Wanne-Eickel. Doch das Polster hat etwas an Komfort verloren. Zwischenzeitlich wirkten die Dortmunder schon enteilt, doch die Konkurrenz punktete mindestens ebenso kräftig und ließ den Vorsprung schmelzen. Dass sie dennoch weiterhin Kandidat Nummer eins für den Aufstieg in die Oberliga Westfalen sind, steht fast außer Frage.

TuS Bövinghausen-Macher Ajan Dzaferoski über…

… die Hinrunde in der Westfalenliga 2:

„Wir sind sehr zufrieden. Wir haben uns einen guten Vorsprung herausgearbeitet. Etwas Besseres als Eins plus gibt es nicht.“

…personelle Veränderungen in der Winterpause:

„Ervin Catic wird von Rot-Weiß Erfurt zu uns zurückkehren. Dazu kommt mit Elmin Heric noch ein junger Stürmer, der bei Fortuna Düsseldorf II schon 23 Regionalligaspiele gemacht hat, und jetzt von den Go Ahead Eagles Deventer U21 zu uns wechselt. Und es wird noch Ilias Anan von Rot Weiss Ahlen kommen. Weitere Transfers planen wir erstmal nicht.“

…die Ziele für 2022:

„Wir wollen den Abstand auf unsere Verfolger halten und bestenfalls noch weiter ausbauen. Die Mannschaften sind gegen uns immer besonders motiviert. Im Fußball kann alles passieren, deshalb müssen wir einfach weiter arbeiten.“

…die Vorbereitung:

„Wir starten am 4. Januar mit unserer Vorbereitung und haben ein gutes Gemisch in den Vorbereitungsspielen gefunden. Unter anderem geht es gegen Westfalia Rhynern, die SG Welper, Preußen Münster II und SW Wattenscheid.“