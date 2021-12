WL 2: Wanne-Eickel spielt wieder oben mit, Bövinghausen stolpert

Die DSC Wanne-Eickel ist in der Westfalenliga 2 durch den Sieg gegen die DJK TuS Hordel wieder oben mit dabei. Der TuS Bövinghausen und der FC Brünninghausen lassen Punkte liegen.

Die DSC Wanne-Eickel gewann am 16. Spieltag der Westfalenliga 2 mit 2:0 gegen die DJK TuS Hordel. Mann des Spiels war Xhino Kadiu (65./90.+3), der die DSC mit einem Doppelpack zum vierten Ligasieg in Serie schoss.

Wanne-Eickel geht mit fünf Punkten Rückstand auf Tabellenführer TuS Bövinghausen in die Winterpause. Das Team um Kevin Großkreutz kam am Freitagabend gegen den FC Iserlohn nicht über ein 0:0 hinaus. Für den Aufreger des Abends sorgte Bövinghausens Stürmer Marko Onucka, der seinen Gegenspieler nach einem Foul in den Würgegriff nahm und dafür die Rote Karte sah.

Dröschede und Nweke überraschen Brünninghausen

Für eine Überraschung sorgte der FC Borussia Dröschede. Gegen den FC Brünninghausen holte der Aufsteiger ein 3:3. Die Gäste gingen durch Jonas Telschwo (12.) in Führung. Nach einer halben Stunde sah Brünninghausen-Keeper Leon Broda die Rote Karte. Kingsley Kanayo Nweke (41./47.) drehte per Doppelpack das Spiel. Florian Gondrum (50.) konnte jedoch im Gegenzug für Brünninghausen ausgleichen. Es war erneut Nweke (83.), der die Hausherren in Führung brachte. Kurz vor Schluss konnte Patrick Trawinski (87.) mit seinem Treffer eine Niederlage des FCB verhindern. Das Team von Rafik Halim ist jetzt seit vier Spielen sieglos und überwintert mit 28 Punkten auf Rang drei.

Der FC Lennestadt gewann mit 2:0 beim Tabellenletzten SpVg Hagen und schafft den Sprung auf einen Nichtabstiegsplatz. Des Weiteren trennten sich der SV Rot-Weiß Deuten und der SV Wacker Obercastrop mit 1:1. Auch zwischen Concordia Wiemelhausen und dem SV Hohenlimburg sowie in der Partie BV Westfalia Wickede gegen den SC Neheim gab es jeweils ein 1:1-Unentschieden.

Das Spiel zwischen dem SV Sodingen und YEG Hassel wurde abgesagt. Der Rasen in Herne war nicht bespielbar. Weiter geht es in der Westfalenliga 2 am 6. Februar.