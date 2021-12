WL 2: Großkreutz und Co. nach Flutlicht-Ausfall mit Gegentor in Minute 98

Der TuS Bövinghausen wäre der Konkurrenz in der Westfalenliga II mit Siebenmeilen-Stiefeln enteilt, doch dann kam die 98. Minute gegen Hordel.

Es war im Vorfeld klar, dass der 15. Spieltag der Westfalenliga 2 vorentscheidenden Charakter haben könnte. Denn der Spitzenreiter TuS Bövinghausen empfing den Dritten TuS Hordel. Gleichzeitig spielte der FC Brünninghausen als Zweiter gegen den Vierten DSC Wanne-Eickel.

Durch ein Tor in der 98. Minute bleiben die Spitzenteams enger beieinander als es lange aussah. Der TuS Bövinghausen sah gegen Hordel lange wie der sichere Sieger aus. André Witt traf zum 1:0 für die Gastgeber, Pascal Beilfuß glich aus, dann trafen Marko Onucka und Sebastian Mützel zum 3:1. Doch Philip Dragicevic machte es mit seinem Treffer zum 2:3 noch einmal spannend.

Dann fiel in der Nachspielzeit kurz das Flutlicht aus, als es weiter ging, hatte der Gast noch einen hellen Moment. In der 98. Minute - da traf Maurice-Joel Weißbohn kurios zum 3:3, als eine Flanke länger und länger wurde und im Tor landetet.

Gleichzeitig gewann Wanne-Eickel, der neue Zweite, mit 4:1 beim FC Brünninghausen. Damit hat Bövinghausen, mit seinen Ex-Bundesliga-Spielern wie Kevin Großkreutz und David Odonkor, sieben Zähler Vorsprung auf den DSC, zudem bereits acht auf Brünninghausen und Hordel.

Fast hätten die Bövinghausener die Ambitionen, die auch der neue Coach Sebastian Tyrala unterstrich, untermauert, als er mit Blick auf den Aufstieg sagte: "„Das Wort Muss im Zusammenhang mit Fußball finde ich immer schwer. Aber letztendlich, wenn man sich die Qualität im Kader anschaut, kann man da schon fast von einer Pflichtaufgabe für uns sprechen."

Doch durch das 3:3 von Hordel bleibt es im Ansatz spannend, auch wenn Bövinghausen einen stabilen Vorsprung hat.

Ein Spieltag steht in diesem Jahr noch an, ehe am 6. Februar die Rückserie startet.