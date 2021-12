WL 2: TuS Bövinghausen - Trainer nimmt Favoritenrolle ohne Umschweife an

In der Westfalenliga II grüßt TuS Bövinghausen souverän von der Tabellenspitze. Am kommenden Sonntag (15:30) steht das Topspiel gegen DJK TuS Hordel an.

Nach 14 Spielen steht die TuS Bövinghausen wenig überraschend an der Tabellenspitze der Westfalenliga II. Auch der kommende Gegner, die immerhin Drittplatzierte DJK TuS Hordel, soll nur eine weitere Pflichtaufgabe auf dem Weg in die Oberliga Westfalen sein.

Luxuskader ein Grund für den Erfolg

TuS Bövinghausen ist der große Aufstiegsfavorit, sieben Punkte Vorsprung an der Tabellenspitze sprechen eine eindeutige Sprache. Der hochkarätige Kader, unter anderem gespickt mit ehemaligen Bundesliga-Stars wie Kevin Großkreutz oder David Odonkor, ist mit Abstand der Beste in der Liga. Alles andere als der Durchmarsch in die Oberliga wäre eine große Enttäuschung. Deshalb gibt auch Bövinghausens Cheftrainer Sebastian Tyrala eine klare Marschroute vor: „Es ist ganz klar, mit unserem hochwertigen Kader sind wir der Favorit in dieser Liga. Wir wollen definitiv aufsteigen. Wir konnten jetzt am letzten Spieltag unseren Vorsprung auf sieben Punkte ausbauen. Das gibt uns zusätzlich Sicherheit.“

Aber letztendlich, wenn man sich die Qualität im Kader anschaut, kann man da schon fast von einer Pflichtaufgabe für uns sprechen Sebastian Tyrala

Ob der Aufstieg mit ehemaligen Bundesliga-Profis wie Großkreutz im Kader schon fast ein Muss sei? „Das Wort Muss im Zusammenhang mit Fußball finde ich immer schwer. Aber letztendlich, wenn man sich die Qualität im Kader anschaut, kann man da schon fast von einer Pflichtaufgabe für uns sprechen“, findet Tyrala.

Topspiel gegen Hordel

Am kommenden Sonntag (15:30) ist dann der Drittplatzierte aus Hordel zu Gast beim Ligaprimus. Hordel konnte am letzten Spieltag immerhin den Tabellenzweiten FC Brünninghausen mit 2:1 schlagen. Keine leichte Aufgabe also für Bövinghausen. Trotzdem geht man auch da mit breiter Brust und einer klaren Zielvorgabe ins Spiel. „Natürlich erwarte ich kein leichtes Spiel. Gerade nach dem letzten Spiel von Hordel sind wir gewarnt. Dennoch wissen wir um unsere Stärken und Qualitäten. Wenn wir die auf den Platz bringen, werden wir auch dieses Spiel erfolgreich bestreiten“, gibt sich Tyrala zuversichtlich. Von einer Vorentscheidung im Falle eines Sieges will er jedoch nichts wissen. Dafür sei der „Vorsprung noch nicht groß genug und die Saison noch zu lang“.

Entspannte Personalsituation

Auch der Blick auf das Personal stimmt den Coach sehr zufrieden. Tyrala kann pünktlich zum Topspiel wieder aus dem Vollen schöpfen. „Wir haben soweit wieder alle Spieler an Bord, das ist sehr erfreulich. Auch unser Stammkeeper ist wieder voll einsatzfähig."

Es ist also alles dafür angerichtet, dass die TuS Bövinghausen auf dem Weg zum Aufstieg auch die Hürde am kommenden Wochenende erfolgreich nehmen kann.