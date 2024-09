Blick in eine Parallelstaffel der Regionalliga West: Im Südwesten ereignete sich an diesem Montag ein Trainer-Paukenschlag.

Sechs Spieltage ist die Saison in der Regionalliga West. Einen Trainerwechsel hat die neue Spielzeit noch nicht hervorgebracht. Im Südwesten sieht das anders aus: Hier gab es beim bereits Mitte des vergangenen Monats die Aus von Sedat Gören bei der SG Barockstadt. An diesem Montag klärte der Klub aus Fulda die Nachfolge - und sorgte für einen Paukenschlag.

Denn der kommt von einem direkten Konkurrenten. So hat Barockstadt mit Daniyel Cimen mitten in der Saison den Trainer des FC Gießen verpflichtet. Der neue Coach unterzeichnete einen Vertrag über drei Jahre. Über die weiteren Wechseldetails wurde Stillschweigen vereinbart.

Diese Nachricht kommt überraschend. Schließlich stand Cimen bereits seit sieben Jahren und 249 Pflichtspielen (Punkteschnitt: 1,71) in Gießen an der Seitenlinie. Erst im Sommer führte er den Verein zurück in die vierthöchste Spielklasse. Schon zuvor hatte er einen Auf- und Abstieg mit den Hessen mitgemacht.

"Trotz dieser sehr überraschenden und emotional schweren Entscheidung möchten wir Daniyel unseren größten Respekt und Dank aussprechen. Der Zeitpunkt dieser Entscheidung hat uns alle sehr überrascht, doch es gibt wahrscheinlich nie den perfekten Moment für eine solche Entscheidung", erklärte der Gießener Geschäftsführer Michèl Magel. Mit Michael Fink hat der Verein bereits einen Nachfolger gefunden.

Auch Cimen selbst äußert sich in einer Vereinsmitteilung, findet warme Worte und bedankt sich bei "Fans, Sponsoren, Gönnern, Ehrenamtlichen und allen, die dem FC Gießen in guten wie in schwierigen Zeiten zur Seite gestanden haben". Auf die Motive für seinen Wechsel geht er nicht ein.

Mit dem Wechsel zum Tabellen-13. geht es für den Trainer zunächst vier Plätze und drei Punkte nach unten. "Wir freuen uns Daniyel Cimen als neuen Cheftrainer begrüßen zu dürfen. Es ist für ihn mit Sicherheit ein harter Schritt den FC Gießen in der aktuellen Saison zu verlassen", sagt Volker Bagus, Sportlicher Leiter der SG. "Daniyel kennt die Liga bestens und hat mit dem FC Gießen in dieser jungen Saison mit einem klaren Plan in seiner Spielweise für Furore gesorgt. Darüber hinaus ist Daniyel eine überragende Persönlichkeit und wir erhoffen uns, dass er den Verein als Ganzes in den nächsten Jahren weiterentwickelt."

Zu einem schnellen Wiedersehen kommt es nicht. Das Hinrunden-Duell zwischen Gießen und Barockstadt wurde bereits ausgetragen, es endete 2:2.