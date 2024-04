Die U23-Mannschaft des FC Schalke 04 plant fleißig die neue Saison. Am Mittwoch - 17. April 2024 - gab der Verein vier Vertragsverlängerungen bekannt.

Gute Nachrichten für Jakob Fimpel, Trainer des FC Schalke 04 II. Er kann auch in der kommenden Saison auf die Dienste von Pierre-Michel Lasogga, Felix Allgaier, Yannick Tonye und Julius Paris bauen. Die vier Akteure haben ihre Verträge auf Schalke verlängert.

"Ich freue mich sehr über die vier Verlängerungen. Sie zeigen die verschiedenen Werdegänge in einer U23. Pierre-Michel Lasogga ist einer unserer erfahrenen Spieler, der auch in der kommenden Saison ganz wichtig für unsere Achse sein wird", sagt Fimpel.

Mittelstürmer Lasogga schloss sich im vergangenen Sommer erneut den Königsblauen an, nachdem er in der Jugend bereits für die Knappen auflief. In dieser Saison kam der 32-Jährige bislang 13 Mal zum Einsatz und erzielte fünf Treffer.

Auch die Verlängerung von Torwart Paris freut Coach Fimpel: "Julius wächst immer mehr in seine Rolle rein und übernimmt als Torwart viel Verantwortung." Paris wechselte im Sommer 2023 vom SV Straelen in die Knappenschmiede. Der 1,90 Meter große Schlussmann hütete in dieser Saison 14 Mal das Schalker Tor.

Auch Winterzugang Felix Allgaier erntet lobende Worte. Fimpel: "Er hatte aufgrund seiner Kopfverletzung zwar leider einen schweren Start, wir wissen aber, was er kann und wie er uns weiterhelfen wird. Allgaier läuft seit Januar dieses Jahres im blau-weißen Dress auf. Der vom SC Freiburg gekommene Verteidiger absolvierte in der Rückrunde bisher zwei Partien für die U23.

Und da wäre noch der Vierte im Bunde: Die Wege von Yannick Tonye und Fimpel kreuzten sich auf Schalke bereits vor einiger Zeit: "Yannick kenne ich schon lange. Ich freue mich, dass es für ihn in der Knappenschmiede weitergeht." Tonye ist bereits seit 2015 Teil der königsblauen Vereinsfamilie und durchlief beim S04 alle Jugendmannschaften seit der U12. In der aktuellen Spielzeit traf der 19-jährige Angreifer in zehn Partien zweimal.

Die U23 des FC Schalke belegt nach 29 Spielen Platz fünf in der Regionalliga West. Zuletzt fuhr das Fimpel-Team vier Siege in Serie an. Am Freitag, 19. April (19.30 Uhr, RevierSport-Liveticker), kommt Rot-Weiß Oberhausen zum Derby ins Parkstadion.