Die U23 des S04 gewann am Samstag ggeen die SSVg Velbert mit 2:0. Für das größte Aufsehen sorgte aber ein junger Mann aus den Niederlanden, der gar nicht auf dem Platz stand. Also eigentlich.

Die sportliche Geschichte ist schnell erzählt. Die U23 des FC Schalke 04 hatte am Samstag beim 2:0 (2:0) gegen die stark abstiegsgefährdete SSVg Velbert nicht wirklich Probleme.

Hatten die Gäste in der ersten Halbzeit vor und nach den beiden Treffern durch Kelsey Meisel (15.) und (31.) noch die eine oder andere Torchance, war das Spiel in den zweiten 45 Minuten eine klare Angelegenheit für den S04. "Mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden. Aber für die Zuschauer war es in der zweiten Halbzeit schon zäh", stimmte Schalkes U23-Trainer Jakob Fimpel nach dem Abpfiff zu.

Man habe eigentlich in der zweiten Halbzeit gar nichts mehr zugelassen. "Wir haben es souverän runtergespielt, ohne zu glänzen." Fimpels Fazit: "Es war insgesamt eine gute Leistung, keine überragende, und der dritte Sieg in Folge. Für die Temperaturen war es in Ordnung."

Die Highlights im zweiten Durchgang vor 350 Zuschauern spielten sich eher am Rande ab. Zum einen gab Pierre-Michel Lasogga nach langer Verletzungspause wegen einer Schulterverletzung sein Comeback. Der Führungsspieler der U23 und langjährige Profi wurde in der 69. Spielminute für den zweifachen Torschützen eingewechselt.

Zum anderen sorgte kurz vor dem Abpfiff ein niederländischer Flitzer für Aufsehen. Nur in weiße Stutzen gekleidet überwand der junge Mann den Sicherheitszaun im Parkstadion und lief einmal quer durch den Strafraum der Velberter. Das Spiel wurde kurz unterbrochen.

Er gehörte zu einer Gruppe Männer aus der niederländischen Stadt Amersfoort, die zu einem Junggesellenabschied nach Duisburg gefahren waren. Bevor es am Abend dann richtig rund gehen sollte, schauten sich die niederländischen Fußballfans das U23-Spiel der Königsblauen im Parkstadion an. Dort musste der künftige Bräutigam, der im Juni heiratet, noch eine letzte Mutprobe bestehen.

Und die lag eben darin, sich einmal splitternackt im Stadion auf dem Platz zu zeigen. Gesagt, getan. Die Sicherheitsfirma hatte die Aktion gesehen, hielt sich aber bewusst zurück. Anschließend zog sich der Flitzer seine Kleidung, die er bei der ungewöhnlichen Aktion in der Hand hielt, wieder an. Und auch die hatte es aus holländischer Sicht in sich: Der junge Mann verbrachte den Tag nämlich in einem Trikot der Deutschen Nationalmannschaft. "Das ging alles so schnell, ich habe das erst zu spät gesehen. Da war er schon wieder raus", grinste auch Schalkes Trainer Jakob Fimpel.