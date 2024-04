Die letzten Spieltage der Regionalliga-Saison wurden zeitgenau angesetzt. Alemannia Aachen empfängt den 1. FC Bocholt zur besten Zeit.

Vor ein paar Wochen wäre es der Kracher schlechthin gewesen, nach aktuellem Stand ist es ein Spitzenspiel und wenn es dann am Samstag, 27. April, 14 Uhr, soweit ist, könnte schon alles gelaufen sein: Tabellenführer Alemannia Aachen empfängt den aktuellen Tabellendritten 1. FC Bocholt.

Das ist eines von neun Spielen am 31. Spieltag. Die Alemannen können frühestens am 29. Spieltag den Aufstieg klarmachen, sodass der Partie gegen Bocholt der ganz große sportliche Wert genommen werden könnte. So oder so dürfen sich die Fans aber auf ein hochklassiges Regionalliga-Match freuen.

Neben dem Spitzenspiel hat der Westdeutsche Fußballverband (WDFV) auch die restlichen Spiele des Saisonfinals zeitgenau angesetzt. Die Übersicht:

31. Spieltag: Alemannia Aachen - 1. FC Bocholt am Samstagmittag

Freitag, 26. April, 19:30 Uhr: SSVg Velbert - FC Wegberg-Beeck FC Gütersloh - FC Schalke 04 SC Fortuna Köln - Wuppertaler SV

Samstag, 27. April, 14 Uhr: Rot Weiss Ahlen - 1. FC Düren TSV Alemannia Aachen - 1. FC Bocholt SC Wiedenbrück - SC Paderborn 07 U23 SC Rot-Weiß Oberhausen - SV Rödinghausen

Sonntag, 28. April, 14 Uhr: SV Lippstadt - 1. FC Köln U23 Fortuna Düsseldorf U23 - Bor. Mönchengladbach U23 SV Rödinghausen - FC Gütersloh

32. Spieltag: Keller-Duell für die SSVg Velbert

Freitag, 3. Mai, 19:30 Uhr: SV Rödinghausen - FC Gütersloh

Samstag, 4. Mai, 14 Uhr: FC Schalke 04 U23 - Fortuna Düsseldorf U23 SC Wiedenbrück - TSV Alemannia Aachen 1. FC Düren - 1. FC Bocholt Wuppertaler SV - Rot Weiss Ahlen Bor. Mönchengladbach U23 - SC Fortuna Köln 1. FC Köln U23 - SC Rot-Weiß Oberhausen FC Wegberg-Beeck - SV Lippstadt SC Paderborn 07 U23 - SSVg Velbert

33. Spieltag: Verfolgerduell zwischen Wuppertaler SV und 1. FC Bocholt

Freitag, 10. Mai, 19:30 Uhr: SSVg Velbert - SC Wiedenbrück SV Lippstadt - SC Paderborn 07 U23

Samstag, 11. Mai, 14 Uhr: 1. FC Düren - TSV Alemannia Aachen SC Rot-Weiß Oberhausen - FC Wegberg-Beeck FC Gütersloh - 1. FC Köln U23 Fortuna Düsseldorf U23 - SV Rödinghausen SC Fortuna Köln - FC Schalke 04 U23 Rot Weiss Ahlen - Bor. Mönchengladbach U23 1. FC Bocholt - Wuppertaler SV

34. Spieltag: Hammer-Aufgabe für SSVg Velbert zum Abschluss

Samstag, 18. Mai, 14 Uhr: Wuppertaler SV - 1. FC Düren Bor. Mönchengladbach U23 - 1. FC Bocholt FC Schalke 04 U23 - Rot Weiss Ahlen SV Rödinghausen - SC Fortuna Köln 1. FC Köln U23 - Fortuna Düsseldorf U23 FC Wegberg-Beeck - FC Gütersloh SC Paderborn 07 U23 - SC Rot-Weiß Oberhausen SC Wiedenbrück - SV Lippstadt TSV Alemannia Aachen - SSVg Velbert