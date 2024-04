Bei der zweiten Mannschaft der Spielvereinigung Greuther Fürth wird sich im Sommer etwas tun. Trainer Petr Ruman wendet sich einer neuen Aufgabe zu. Sein Nachfolger steht schon fest.

In der Regionalliga Bayern steht die SpVgg Greuther Fürth II momentan auf Rang elf. Sicher ist der Klassenerhalt noch nicht, aber es sieht gut aus. Sicher ist dagegen, dass Petr Ruman in der kommenden Saison nicht mehr als Cheftrainer an der Seitenlinie stehen wird. Das teilten die Franken am Mittwoch, 3. April, mit.

Der 47-Jährige wolle sich einer neuen Aufgabe mitnehmen. An seine Stelle tritt Leonard Haas (42), der von der U18 des österreichischen Klubs RB Salzburg zu den Kleeblättern kommt. "Mit Leo Haas führen wir einerseits unseren Weg konsequent fort, ehemalige Spieler, die unsere DNA kennen und leben, in Funktionen im Verein einzubinden. Andererseits bringt Leo Haas eine hervorragende fachliche Expertise mit", sagte Sportdirektor Rachid Azzouzi.

Haas stand als Spieler von 2007 bis 2011 bei den Fürthern unter Vertrag. Der ehemalige Mittelfeldspieler kommt auf 94 Spiele (zwölf Tore, 18 Vorlagen) im Kleeblatt-Trikot. Dazu kennt er die zweite Liga aus 113 Partien, in denen er auf dem Feld stand.

"Er hat sich als Trainer Schritt für Schritt weiterentwickelt und ist in seiner Trainerkarriere bislang einen sehr guten Weg gegangen. Wir sind glücklich, dass wir ihn nun nach Fürth gelotst haben. Bei Petr möchte ich mich schon jetzt im Namen der SpVgg Greuther Fürth für seinen Einsatz für unser Kleeblatt bedanken. Wir wünschen ihm für seine berufliche wie private Zukunft nur das Allerbeste. Nun wollen wir die Saison unserer U23 noch gemeinsam so erfolgreich wie möglich beenden", sagte Azzouzi weiter.

Als Spieler machte Haas neben Fürth auch beim FC Bayern München II, beim Hamburger SV II, beim FC Augsburg, beim FC Ingolstadt, bei Hansa Rostock und beim TSV Wasserburg Station. Dort startete auch seine Trainerkarriere, ehe er nach rund zweieinhalb Jahren bei Wacker Burghausen in Salzburg unterschrieb. Dort ist er noch bis zum Sommer als Co-Trainer für die U18 zuständig, ehe es für den gebürtigen Rosenheimer weiter nach Fürth geht.