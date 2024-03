Am 27. Spieltag der Regionalliga West muss der 1. FC Bocholt den nächsten Rückschlag hinnehmen und kann den Aufstieg fast abschenken. Wuppertal siegt spät in Lippstadt.

27. Spieltag in der Regionalliga West. Neben dem Spitzenspiel auf dem Tivoli, das Alemannia Aachen vor 29.500 Zuschauern gegen Verfolger Fortuna Köln mit 1:0 für sich entscheiden konnte, standen fünf weitere Partien auf dem Fahrplan am Samstag.

Unter anderem war der Wuppertaler SV zu Gast beim SV Lippstadt. Nach einer torlosen ersten Hälfte auf mäßigem Niveau sah es lange nach einer Nullnummer aus, doch Hüseyin Bulut gelang in der Schlussphase noch der Siegtreffer (89.). Damit überholt der WSV Fortuna Köln und ist neuer Zweiter.

Der bisherige Tabellenzweite 1. FC Bocholt musste ebenfalls auswärts ran. Und der 1. FC Gütersloh war ein unbequemer Gegner für die Bocholter. So ging es auch im Stadion im Heidewald ohne Treffer in die Kabinen. Im zweiten Durchgang kam es dann richtig dick für den FCB, Joker Aleksandar Kandic schoss am zweiten Pfosten cool ein und brachte die Hausherren in Führung (73.). Dabei blieb es, der FCB ist Platz zwei los.

Eine richtig gute erste Halbzeit legte die U23 des FC Schalke 04 beim SC Wiedenbrück auf den Rasen. Nach 35 Minuten führten die Schalker bereits 3:0, am Ende gab es einen 3:1-Auswärtssieg. Nelson Amadin (1.), Niklas Castelle (15.) und Tim Schmidt (35.) waren die Schalker Torschützen, Batuhan Karahan erzielte den Anschlusstreffer.

Im Tabellenkeller traf Schlusslicht SSVg Velbert mit Borussia Mönchengladbach II auf einen direkten Konkurrenten, vor der Partie betrug der Rückstand auf die Fohlen sechs Punkte. Und die Gastgeber starteten vielversprechend, Felix Herzenbruch sorgte für das frühe 1:0 (5.), doch noch vor dem Seitenwechsel gelang Grant-Leon Ranos (38.) der Ausgleich - gleichzeitig der Endstand, mit dem die SSVg weiter auf der Stelle tritt.

Fortuna Düsseldorf II besiegte Rot Weiss Ahlen mit 4:2, bereits am Donnerstagabend trennten sich Niederrheinpokal-Halbfinalist Rot-Weiß Oberhausen und der 1. FC Düren 2:2.