FC Gütersloh: So beurteilt der Trainer den Testspiel-Knaller gegen Schalke 04

Am Mittwochabend durfte der Regionalligist FC Gütersloh den Zweitligisten FC Schalke zum Testspiel empfangen. Vor über 3000 Besuchern schlug sich der Viertligist achtbar und verlor am Ende durch ein Tor von Supertalent Assan Ouedraogo nur mit 0:1.

FCG-Coach Julian Hesse bilanzierte nach den 90 Minuten: “Ich denke wir haben das ordentlich gemacht. Gegen Kiel im Pokal war es schon ein ähnliches Spiel. Hinten gut verteidigen und die Kontersituationen gut zu Ende spielen. Das ist uns gegen Kiel schon gut gelungen und auch gegen Schalke war in der ein oder anderen Szene mehr drin. Wir haben jetzt ein paar Tage Zeit auf dem Trainingsplatz zu arbeiten, bevor die nächste Aufgabe in der Regionalliga ansteht.”

Und die hat es in sich. Denn die Gütersloher empfangen am Samstag (30. März, 14 Uhr) den Zweiten 1. FC Bocholt im Ohlendorfstadion im Heidewald. Und wenn der Blick nicht noch nach unten gehen soll, müssen so langsam noch ein paar Punkte her.

Aktuell steht Gütersloh auf dem zwölften Platz, acht Punkte vor dem Viertletzten. Doch am kommenden Wochenende holen die letzten vier Teams ihre Nachholspiele nach. Bedeutet: Im Keller punkten mindestens zwei Teams, der Vorsprung wird also vor dem Duell mit Bocholt vermutlich weiter schmelzen.





Und das in einer Phase, wo der FCG keine Ergebnisse liefert. Der letzte Sieg liegt bereits sechs Partien zurück, die letzten fünf Begegnungen konnten nicht gewonnen werden. Der letzte Dreier datiert vom 10. Februar - damals hieß es 2:1 beim SV Lippstadt. Doch auch Bocholt riss zuletzt keine Bäume aus, nur zwei der letzten neun Spiele wurden siegreich beendet.

So spielte der FC Gütersloh gegen den FC Schalke 04 Peters (46.Szepankiewicz), Widdecke (88. Acar), Beuckmann (88. Keles), Weichert (66. Lücke), Obst (66. Tawiah), Schauerte (88. Cilgin), Manstein, Pjetrovic (66. Kording), Kandic (66. Esko), Heim (66. Freiberger), Probst (66. Ocansey)