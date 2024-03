In der Regionalliga Nord kommt es elf Spieltage vor dem Saisonende noch einmal zu einem Trainerwechsel.

Dennis Lerche, ehemaliger Stürmer der SG Wattenscheid 09, spielt seit Januar 2024 für den SSV Jeddeloh II in der Regionalliga Nord. Ab sofort soll Lerche und Co. ein neuer Trainer zum Klassenerhalt führen.

Im Angesicht der sportlichen Misere und der zuletzt schwachen Leistungen haben sich die Norddeutschen entschieden Key Riebau mit sofortiger Wirkung zu beurlauben. Ab Donnerstag - 21. März 2024, wird Björn Lindemann, der noch bis zum Sommer 2023 Cheftrainer war, das Training wieder leiten.

"Wir sind in mehreren internen Gesprächen zum Entschluss gekommen, die Zusammenarbeit zu beenden, weil wir zu diesem Zeitpunkt der Saison unser Ziel, den Klassenerhalt in der Regionalliga zu verwirklichen, in Gefahr sehen", sagt Sportchef Olaf Blancke.

"Unsere Punktausbeute ist mit 25 Punkten aus 23 Spielen zu gering, so haben wir uns entschlossen, durch einen Trainerwechsel noch mal einen neuen Reizpunkt zu setzen", meinte Blancke weiter. Nach der Winterpause und dem Sieg in Lohne schien ein Wendepunkt erreicht, doch die Auftritte in Hamburg (1:4) und zu Hause gegen Norderstedt (0:2) zeigten eine verunsicherte Mannschaft.

Stürmer Dennis Lerche konnte in bislang vier Spielen auch vier Tore für SSV Jeddeloh II erzielen.

Blancke verabschiedete Riebau: "Wir bedanken uns bei Key für seine geleistete Arbeit und wünschen ihm sportlich wie privat alles Gute."

Der 40-jährige Lindemann musste Jeddeloh nach einer gemeinsamen Analyse im Sommer 2023 und Tabellenplatz 11 in der Serie 2022/2023 verlassen. Lindemann pflegte immer einen engen Draht zur Mannschaft. Mit seiner Art soll er der Mannschaft direkt einen Impuls geben und den Klassenerhalt sichern. Er erhält zunächst einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 und ist am Sonntag in Hamburg beim Tabellensechsten FC Teutonia 05 sofort gefordert.

Lindemann absolvierte als Profi 81 Drittligaspiele und 24 Begegnungen in der 2. Bundesliga. Er stand als Spieler bei Klubs wie Holstein Kiel, Hannover 96, 1. FC Magdeburg, SC Paderborn oder auch VfL Osnabrück unter Vertrag.