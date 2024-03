Rund um das Regionalliga-Spiel zwischen Rot Weiss Ahlen und dem FC Gütersloh (1:1) kam es zu unschönen Vorfällen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Das Derby in der Regionalliga West zwischen Rot Weiss Ahlen und dem FC Gütersloh hallt nach. Und das nicht aufgrund der sportlichen Ereignisse, die aus Ahlener Sicht einen bitteren Beigeschmack hatten - eine Minute vor Ende der regulären Spielzeit kassierte RWA den Ausgleich zum 1:1 und kassierte einen bitteren Rückschlag im Abstiegskampf.

Vielmehr waren es Vorfälle vor, während und nach der Partie, die nun polizeiliche Ermittlungen nach sich ziehen. Neben dem Glasflaschenwurf auf Gütersloh-Spieler Kevin Freiberger aus dem FCG-Fanblock in der Schlussphase (RS berichtete) kam es laut Warendorfer Polizei schon im Vorfeld des Derbys zu einer Straftat in der Ahlener Innenstadt.

So sollen acht bis zehn vermummte Ahlener Fans einer Gruppe von zwei bis drei Personen mindestens einen Fanschal geraubt haben. Während der Partie seien dann zwei Schals des FC Gütersloh vor dem Rot-Weiss-Fanblock aufgehängt worden.

Nach Abpfiff entlud sich der Frust einiger Fans des Gastgebers dann laut Polizei in einem versuchten Sturm des Gütersloher Blocks. So hätten vermummte Ahlener versucht, zu den gegnerischen Anhängern zu gelangen. Mithilfe des Einsatzes verstärkter Polizeikräfte und Diensthunde sei das verhindert worden. Beamten seien während des Einsatzes mehrfach massiv beleidigt und beschimpft worden, heißt es aus der Behörde.

Nun bittet die Polizei um Hinweise auf beteiligte Personen, die bei der Ahlener Polizei telefonisch (02382/965-0) oder per E-Mail (Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de) abgegeben werden können.

Für den wohl größten Aufreger am Samstagnachmittag sorgte aber wohl der Flaschenwurf auf Freiberger. In der 80. Minute wurde der Stürmer am Kopf von einer gläsernen Schnapsflasche getroffen, die sogar scharfkantig präpariert gewesen sein soll. Das Wurfgeschoss kam augenscheinlich aus dem eigenen Fanblock und traf Freiberger mutmaßlich versehentlich - zahlreiche Gästeanhänger wüteten zu diesem Zeitpunkt über einen nicht gegeben Elfmeter.

Nach einer kurzen Unterbrechung wurde die Partie fortgesetzt, Freiberger spielte weiter und verurteilte im Gespräch mit RS nach Abpfiff die Attacke. Derweil teilte der Verein zum Wochenstart auf Nachfrage mit: "Wir untersuchen den Vorfall in Ahlen und werden in dem Zusammenhang auch mit der Polizei sprechen. Danach geben wir eine Stellungnahme dazu ab."