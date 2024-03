Wochenlang konnte die U23 des FC Schalke 04 in der Regionalliga West nicht siegen. Dass sich das gegen den SC Paderborn änderte, hatte auch mit einem ungewohnten Stürmer zu tun.

3:0 hieß es am Ende der Partie in der Regionalliga West zwischen der U23 des FC Schalke 04 und der U21 vom SC Paderborn. Spielentscheidender Mann war Tim Schmidt, der in ungewohnter Rolle glänzen konnte – und sein erstes Tor für Königsblau erzielte. Dementsprechend strahlend kam er auch vom Platz.

25 Minuten waren gespielt, als der Innenverteidiger in bester Mittelstürmer-Manier zustach. Eine Flanke von Emmanuel Gyamfi konnte die Paderborner Hintermannschaft nur unzureichend klären, aus wenigen Metern schob Schmidt den Ball abgeklärt in die Ecke - 1:0.

Schalke-Trainer Jakob Fimpel sprach seinem „neuen“ Stürmer ein Lob aus. „Uns hat mit all den Ausfällen in den vergangenen Wochen ein wenig die Präsenz im Sturm gefehlt. Tim hat das im Training schon häufiger gespielt. Für ihn freue ich mich einfach, weil er es sich sehr verdient hat.“

Nach dem Spiel sprach RS mit Tim Schmidt, der im Sommer vom VfR Aalen kam, über...

… seine ungewohnte Rolle: „Im Training habe ich das in einigen Spielformen gespielt und den Ball gut festgemacht. Bis zur U16 habe ich des Öfteren vorn gespielt, daher kenne ich die Rolle ein wenig. Es hat Spaß gemacht, vorn zu spielen.“

… sein Tor zum 1:0: „Es war mein erstes Tor in der Regionalliga West. Ich möchte aber die Mannschaft loben, gegen Paderborn mit 3:0 zu gewinnen, das geht nur über die Mannschaft. Es war trotzdem toll, ein Tor beisteuern zu können.“

… die Durststrecke in den vergangenen Wochen: „Das ist bei Nachwuchsmannschaften, glaube ich, normal. Wir sind alle noch recht unerfahren. Ich hoffe, dass wir damit jetzt aber aus der Krise herausgekommen sind. Mit dem Sieg heute soll es wieder in die richtige Richtung gehen.“

… seinen Wechsel nach Schalke: „Es war schwer, hereinzukommen, ich wohnte fünf oder sechs Stunden entfernt. Es war eine komplett neue Umgebung für mich, in die ich mich einfinden musste. Das dauert natürlich. Es ist aber eine tolle Mannschaft mit geilen Charakteren. Da versteht man sich mit jedem gut.“

… die Ziele für die restliche Saison: „Wir wollen als Mannschaft so gut wie möglich abschneiden. Wir wollen noch viele Punkte holen und eine möglichst erfolgreiche Saison spielen. Ich bin froh, ein Tor gemach zu haben, ob noch eins dazukommt, müssen wir dann mal schauen.“