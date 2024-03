U19 Gipfeltreffen mit RWE - "Die Mannschaft ist maximal selbstbewusst"

Am Sonntag, 17. März, 11 Uhr, kommt es an der Nierster Straße in Meerbusch zum Topspiel in der U19-Niederrheinliga: TSV Meerbusch gegen Rot-Weiss Essen.