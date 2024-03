Rot-Weiß Oberhausen und Rot-Weiss Essen haben Heimrecht im Niederrheinpokal-Halbfinale.

Vier Teams träumen noch vom DFB-Pokal. Rot-Weiss Essen, Rot-Weiß Oberhausen, die SF Baumberg und Ratingen 04/19.

Die beiden Halbfinals im Niederrheinpokal zwischen Niederrhein-Oberligist Baumberg und Regionalligist RWO und RWE und Ratingen wurden nun terminiert.

Stattfinden wird die RWO-Partie am Dienstag, 2. April, um 19:30 Uhr im Stadion Niederrhein.

Gespielt wird also doch in Oberhausen. Dies wollte man in Baumberg verhindern, nun gab es den Tausch doch. Baumbergs Vorsitzender Jürgen Schick sagte noch vor wenigen Tagen gegenüber der "RP": "Da spiele ich lieber vor null oder nur hundert Zuschauern. Es steht ja nirgendwo, dass man vor Zuschauern spielen muss." RWO teilte mit, dass der Vorverkauf für das Halbfinale ab sofort startet.

Die Oberhausener Anleihe läuft rund um das Halbfinal-Spiel der Kleeblätter aus. 250.000 Euro soll die RWO-Anleihe mindestens einbringen, dafür wurde die Frist zum Erwerb extra verlängert. 18 Tage vor dem Ende liegt man aktuell bei 160.250 Euro. Noch ist ein Stück zu gehen.

Preise in der Übersicht:

evo-Haupttribüne 16 EUR

Revierkraft-Tribüne 10 EUR

Kinder (in allen Bereichen) 5 EUR

Erhältlich sind die Tickets sowohl im Ticket-Onlineshop, als auch im RWO-Fanshop, der Geschäftsstelle und allen bekannten Vorverkaufsstellen. Die Bestellung von VIP-Karten erfolgt über das Formular auf der Homepage.

Das zweite Halbfinale zwischen Ratingen und RWE findet am Mittwoch, 10. April (19:30 Uhr) statt. Auch hier wurde das Heimrecht getauscht. Drittligist und Titelverteidiger Rot-Weiss Essen trifft nun im heimischen Stadion an der Hafenstraße auf den Zweiten aus der Oberliga Niederrhein.

Die Sieger der beiden Halbfinal-Partien werden dann ein Teil des Finaltags der Amateure sein, an dem alle Verbandspokal-Endspiele in einer Konferenz im Fernsehen übertragen werden. Der Finaltag der Amateure ist 2024 für den Samstag (25. Mai) geplant.