Im Spiel des FC Schalke 04 II beim FC Wegberg-Beeck rasselten Felix Allgaier und Leon Pesch mit den Köpfen aneinander, weshalb das Spiel lange Zeit unterbrochen werden musste.

Sportlich erwischte der FC Schalke 04 am Sonntag beim FC Wegberg-Beeck einen ganz schwachen Nachmittag und ging bei Kellerkind Wegberg-Beeck mit 1:5 unter.

Während die Beecker, aktuell auf Platz 15, ein wichtiges Zeichen im Kampf um den Klassenerhalt setzten, rutschen die Schalker nach dem fünften sieglosen Spiel in Folge (0/1/4) weiter in Richtung Abstiegszone. Der Vorsprung beträgt noch sieben Zähler.

All das spielte allerdings nur eine untergeordnete Rolle, denn nur kurz nachdem Timo Bornemann bereits in der 19. Minute seinen Doppelpack schnürte, rasselten Schalkes Winterneuzugang Felix Allgaier und sein Gegenspieler Leon Pesch mit den Köpfen aneinander. Den Schalker erwischte es dabei so schwer, dass er noch auf dem Feld unter anderem in die stabile Seitenlage gebracht und lange Zeit behandelt werden musste, bevor er vom Krankenwagen abtransportiert wurde.

Am Montag verkündeten die Schalker allerdings eine gute Nachricht: "Untersuchungen ergaben eine schwere Gehirnerschütterung. Der 21-Jährige konnte das Krankenhaus bereits am Sonntag wieder verlassen." Keine bleibenden Schäden und Glück im Unglück also für Allgaier.

Pesch erwischte es bei dem Zusammenprall zwar nicht ganz so schlimm, doch auch er konnte nach der 18-minütigen Unterbrechung nicht weiterspielen und begab sich nach der Partie zur Kontrolle ins Krankenhaus. "Dort wurde eine leichte Gehirnerschütterung diagnostiziert", verkündete der FC Wegberg-Beeck.

Die Statistiken zum Spiel

FC Wegberg-Beeck: Meyer - Hühne, Kleefisch, Cartus (61. Hasani), Wilms (79. Fensky), Pesch (38. Post), Stromberg, Hoffmanns, Schlosser, Bornemann (79. Braun), Leersmacher

FC Schalke U23: Paris - Cissé (46. Meisel), Albutat, Kopf (66. Schmidt) - Allgaier (38. Bokake Bolufe), Kaparos - Van der Sloot, Balouk (66. Ivan), Gyamfi - Amadin, Pöpperl (66. Boboy).

Schiedsrichter: Jonas Fischbach

Tore: 1:0 Bornemann (2.), 2:0 Bornemann (19.), 2:1 Kaparos (45.+8./FE), 3:1 Kleefisch (54.), 4:1 Hasani (63./FE), 5:1 Hasani (81./FE).

Zuschauer: 220