Der SV Rödinghausen ist in der Regionalliga West weiter auf dem Vormarsch. Plötzlich stehen die Ostwestfalen nach einer verkorksten Hinrunde auf Platz sechs.

Zwölf Spiele, sieben Siege, zwei Remis, drei Niederlagen: Diese Bilanz gehört zu Farat Toku als Trainer des SV Rödinghausen.

Seit der Ex-Wattenscheider die Ostwestfalen, die vor der Saison zum Titelkandidaten-Kreis gezählt wurden, übernommen hat, läuft es rund für Simon Engelmann und Co.

Nach dem 5:1-Erfolg unter der Woche bei Rot Weiss Ahlen siegte das Toku-Team auch bei der Zweitvertretung des 1. FC Köln. Diesmal mit 3:0. Patrick Kurzen, Simon Engelmann und Jeff-Denis Fehr trafen für Rödinghausen.

Man könnte auch sagen - wieder Engelmann. Denn nach seinem Dreierpack in Ahlen knipste der 34-jährige Rekord-Torjäger der Regionalliga West auch in Köln. Der SV Rödinghausen ist in 2024 sehr gut in Form - das gilt auch für Engelmann, der schon nach dem Ahlen-Spiel betonte: "Wir haben uns in dieser Saison schon mehr vorgenommen und wollten oben dabei sein. Das haben wir besonders in der Hinrunde verpasst, weil wir da viele Punkte liegengelassen haben."

Neun Spiele vor Schluss liegt Rödinghausen 15 Punkte hinter Alemannia Aachen. Den Tabellenführer wird der SVR in dieser Saison nicht mehr gefährden, dafür kommt die Aufholjagd zu spät. Aber: Zur neuen Saison will Rödinghausen, dann von Spieltag eins an mit Farat Toku als Trainer und Simon Engelmann in Topform, noch einmal angreifen. Dafür können die Ostwestfalen in den letzten neun Begegnungen der laufenden Saison noch ordentlich Selbstvertrauen tanken.

Die Statistik zum Spiel

1. FC Köln U21: Nickisch - Strauch, Smajic, Bakatukanda, Wagner, Wäschenbach, Höger, Süne (70. Touré), Schmitt (70. Pinto), Dietz, Cuber-Potocnik.

SV Rödinghausen: Weber - Flottmann, Wolff, Riemer, Hippe, Hober (78. Rohlfing), Bajric (89. Tia),Dacaj (89. Heim), Kurzen, Safi (66. Fehr), Engelmann (89. Kuhlmann).

Tore: 0:1 Kurzen (21.), 0:2 Engelmann (69.), 0:3 Fehr (90.+6).

Schiedsrichter: Alexander Schuh

Zuschauer: 300