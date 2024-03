Rot Weiss Ahlen gab am 25. Spieltag die rote Laterne direkt wieder ab. Das vorherige Schlusslicht der Regionalliga West ergatterte bei Rot-Weiß Oberhausen einen Punkt (1:1).

Rot Weiss Ahlen verhinderte am 25. Spieltag der Regionalliga West die fünfte Schlappe in Folge. Bei Rot-Weiß Oberhausen konnte RWA ein 1:1-Remis ergattern. Durch den Sieg der SSVg Velbert über den 1. FC Düren übergaben die Velberter die rote Laterne am Freitagabend an Ahlen. Diese schickten sie am Samstagmittag direkt wieder an die Sport- und Spielvereinigung.

Ahlen kam im ersten Durchgang überhaupt nicht über die eigene Hälfte hinaus. Im dicht gestaffelten 5-3-2-System war kaum Chance zum Kontern. Bei Ballgewinn war die Kugel auch genauso schnell wieder weg. Der Auftritt Ahlens in der ersten Halbzeit war fast schon ängstlich.

Es war nur eine Frage der Zeit, bis Rot-Weiß Oberhausen in Führung ging. Montag hatte schon nach 17 Zeigerumdrehungen das 1:0 auf dem Fuß. Sein Versuch wurde gerade so von der Linie gekratzt. In der 29. Spielminute machte es der Rechtsverteidiger besser und köpfte verdient zur Führung der Hausherren ein.

"Unser Plan war es, tief zu stehen, die Räume so eng wie möglich zu machen und vor allem Stoppelkamp so gut wie möglich aus dem Spiel zu nehmen. Ich glaube, wir haben das in der ersten Hälfte sehr gut gemacht bis auf die eine Ecke. Das hab ich immer angesprochen, dass Standards eben Terras Ding sind. Das machen sie dann auch überragend", analysierte Björn Joppe, Trainer Ahlens, den ersten Durchgang.

Rot-Weiß Oberhausen:[/b] Benz - Montag, Öztürk, Stappmann (84. Kefkir), Fassnacht - Niemeyer (69. Boche), Ngyombo, Donkor (60. Kleinsorge), Stoppelkamp - Kreyer (69. Ezekwem), Mai (84. Rexha) Rot Weiss Ahlen: Brüseke - Aydogan, Karabatic (59. de Lemos), Reithmeir - Öztürk (69. Özkara), Lanfer (90. Asare), Debrah (59. Ciccarelli), Cvetkovic, Buckesfeld - Coleman, Cejas Schiedsrichter: Patrick Holz Tore: 1:0 Montag (29.), 1:1 Coleman (74.) Zuschauer: 2571 Gelbe Karten: Stappmann, Debrah, Donkor, Buckesfeld, Cejas, Reithmeir, Brüseke

Für Joppe ein "ärgerliches Ding", da sich RWO bis dahin wirklich schwer tat, durch das Abwehrbollwerk von Rot Weiss durchzukommen.

Im zweiten Durchgang waren die Gäste deutlich mutiger unterwegs und nahmen ebenfalls am Spiel teil. Joppe stellte zur Pause um. "Wir wollten, egal wie es steht, ein wenig höher stehen und mehr anlaufen. Das hat auch ganz gut geklappt."

Coleman sichert den Punkt - weiter gegen Gütersloh

Und wie es das hatte: Ahlen kam öfter zu Kontergelegenheiten und trat selbst in Szene. Coleman vollendete einen genialen Steckpass aus der eigenen Hälfte per Heber zum 1:1-Ausgleich. Oberhausen tat sich nach wie vor schwer und nutzte die sich aufbietenden Räume nicht zwingend genug.

"Am Ende ist dann aus unserer Sicht das 1:1 auch verdient. Wir haben erstmal unseren Negativtrend gestoppt und nächste Woche geht es dann auch wieder weiter."

Die Luft bleibt jedoch dünn für Ahlen. Mit dem Remis in Oberhausen, wartet das Kellerkind nun bereits seit fünf Partien auf einen Sieg. Am nächsten Spieltag gilt es gegen den FC Gütersloh dreifach zu punkten, um diese Sieglosserie zu brechen.