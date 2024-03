Regionalliga: Ouedraogo-Comeback bei der U23 gegen den 1. FC Köln

Seit November war Assan Ouedraogo raus beim FC Schalke. Nun ist er wieder da und arbeitet sich über Liga vier an die Profis.

Mutmacher-Wochenende für den FC Schalke 04. Während die Profis am Freitag mit dem 3:1 gegen den Spitzenreiter FC St. Pauli zu überraschen wussten, hat das größte Talent im Klub seine persönliche Leidenszeit überwunden.

Assan Ouedraogo ist nach seinem Syndesmosebandriss aus dem November 2023 wieder in einem Pflichtspiel auf dem Rasen. Beim Regionalliga-Spiel gegen die U21 des 1. FC Köln feiert das Mittelfeld-Juwel sein Comeback.

Zuvor sagte Profi-Coach Karel Geraerts noch in der Pressekonferenz vor dem St. Pauli-Match: „Assan macht Fortschritte, im Training sieht es immer besser aus. Er kommt Schritt für Schritt wieder auf ein gutes Level. Aber das Spiel am Freitag kommt zu früh für ihn.“

Nun die ersten Schritte in der vierten Liga - zusammen mit Ibrahima Cisse, der weiter keine Chance hat, bei den Profis auf Einsatzminuten zu kommen. Zwei Akteure mit Profiverträgen bei den Schalkern, bei den Kölnern sind es sogar vier Nachwuchshoffnungen, die einen Profivertrag haben und bei der U21 Praxis sammeln.

Meiko Wäschenbach, Damion Downs, Jonas Nickisch und Elias Geoffrey Bakatukanda wird zugetraut, dass sie in Zukunft eine Rolle bei den Profis spielen können.

Ebenfalls auf FC-Seite dabei: Marco Höger, der bereits für den FC Schalke aktiv war, und Jaka Cuber Potocnik, der in den letzten Monaten viel erleiden musste und vier Monate gesperrt war. Der 1. FC Köln wurde aufgrund seines Transfers von Olimpija Ljubljana nach Köln mit einer Transfersperre belegt, der Spieler mit einer Sperre von vier Monaten.

Seit wenigen Tagen darf er nun wieder am Spielbetrieb teilnehmen. Er wäre noch für die U19 spielberechtigt, soll aber bei der U21 an den Seniorenbereich herangeführt werden.

Was bei Ouedraogo schon geschehen ist: Wenn er den Test in der Regionalliga besteht, wird er vermutlich in einer Woche beim Schalker Zweitligaduell gegen den SC Paderborn im Profikader auftauchen.