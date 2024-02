FC Schalke 04 13:00 SV Wehen Wiesbaden 18+ | Erlaubt (Whitelist) | Suchtrisiko | buwei.de

Am Samstag gastiert die U21 des SC Paderborn am Hünting. Der 1. FC Bocholt hat keine schönen Erinnerungen an das Hinspiel an der Pader.

Der 1. FC Bocholt empfängt am Samstag (17. Februar, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker) die Zweitvertretung des Zweitligisten SC Paderborn. Aktuell liegen Alemannia Aachen und Bocholt dicht beieinander. Die Alemannia steht auf Platz eins, belegt diesen Rang an der Spitze aber nur aufgrund des um zwei Treffer besseren Torverhältnisses vor dem 1. FC. Gegen Paderborn - 0:5 im Hinspiel - peilt die Mannschaft von Dietmar Hirsch nach dem jüngsten 2:0 beim FC Wegberg-Beeck wieder einen Dreier an. Dietmar Hirsch über... ...den Start in die Restrunde: "Wenn wir das 2:2 gegen Kölns U21 betrachten, dann muss man das Ergebnis außen vor lassen. Denn die Leistung war gut. Über das Aus im Niederrheinpokal haben wir genug gesprochen. Da haben wir, ich will nicht sagen komplett versagt, aber nicht das auf den Platz gebracht, was wir uns vorgenommen haben. Wir sind draußen und das kann man nicht mehr gut machen. Gegen Wegberg haben wir beim 2:0, auf einem schwer zu bespielbaren Platz und gegen einen destruktiven Gegner, sehr reif und geduldig gespielt. Das war gut. Jetzt wollen wir gegen Paderborn II am Hünting den nächsten Dreier einfahren. ... das 0:5 im Hinspiel in Paderborn: "Jeder weiß das Ergebnis und das reicht dann auch. Das spielt keine Rolle mehr. Unsere Aufstellung hat sich seit dem auch sehr verdient. Wir haben nach dem Spiel auch eine Serie gestartet und sind stabil geblieben. Wir haben daraus gelernt. Wir wissen, dass eine hoch talentierte Mannschaft auf uns zukommt, inklusive einer guten Organisation und sehr viel Tempo. Wir wollen aber auf jeden Fall unser Spiel durchdrücken." ... die personelle Situation: "Mit den Langzeitverletzten haben wir 24 Spieler. 22 Mann stehen mir zur Verfügung. Nur Gino Windmüller und Dildar Atmaca befinden sich weiter in der Reha. Sonst haben wir die Qual der Wahl."

