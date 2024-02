Wer hätte das vor der Saison gedacht: Borussia Mönchengladbach II befindet sich im Abstiegskampf der Regionalliga West.

19 Punkte nach 21 Spielen und gerade mal nur aufgrund des um zwei Treffer besseren Torverhältnisses gegenüber Wegberg-Beeck über dem Strich: Die Zweitvertretung von Borussia Mönchengladbach spielt keine gute Regionalliga-West-Saison 2023/2024. Das Abstiegsgespenst sitzt der Mannschaft von Trainer Eugen Polanski stets im Nacken.

"Die Favoriten sind für mich Aachen, Wuppertal und Rödinghausen! Uns erwartet ein schwierigeres Jahr als die letzte Saison. Das Ziel sollte es sein im Mittelfeld der Tabelle zu landen und Spieler wie dieses Jahr für höhere Ligen auszubilden. Eine gute Saison wäre es, wenn wir am Ende im oberen Drittel der Tabelle landen", sagte Gladbach-II-Trainer Polanski vor der Spielzeit.

Dass Aachen und Wuppertal oben dabei sein werden, bewahrheitete sich. Dass Rödinghausen oben mitmischt, das nicht mehr. Der kommende Gegner (Samstag, 17. Februar, 14 Uhr) der Mönchengladbacher Reserve liegt mit 28 Punkten auf Platz zehn jenseits von Gut und Böse.

Im Heimspiel gegen Rödinghausen soll nach der Nullnummer gegen Rot-Weiß Oberhausen, dem 0:4 gegen Alemannia Aachen und dem 0:2 beim FC Schalke 04 II endlich der erste Dreier in 2024 gelandet werden.

Dass die Gladbacher das mit Polanski, der erst kürzlich seinen Vertrag vorzeitig verlängerte, meistern, davon ist Roland Virkus überzeugt. Der Sportdirektor der Borussia betonte gegenüber der "Rheinischen Post": "Eugen Polanski ist ein großes Trainertalent. Zur Entwicklung gehört es auch, mal so eine Situation durchzumachen und sie zu meistern. Und das wird er gemeinsam mit den Jungs auch schaffen. Der Klassenerhalt muss und wird gelingen!"

Eigentlich steigen Bundesliga-Zweitvertretungen sehr selten in die Oberliga ab. Zuletzt erwischte es Werder Bremen. Die Reserve der Norddeutschen wird den "Betriebsunfall" aber nach einer Saison wieder reparieren. Aktuell liegt Werder II in der Oberliga mit 17 Siegen klar an der Spitze. Solch eine Situation soll bei Borussia Mönchengladbach II nicht entstehen. Dafür haben die "kleinen Fohlen" noch 15 Begegnungen Zeit, um sich aus dem Tabellenkeller zu befreien.