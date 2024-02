In der Regionalliga Südwest kommt es zu einem Trainerwechsel. Im kommenden Sommer wird bei Eintracht Frankfurt II ein neuer Mann an der Seitenlinie stehen.

Kristjan Glibo, Trainer der U21-Mannschaft von Eintracht Frankfurt, hatte sich im Sommer 2023 auch für eine Verpflichtung des ETB-Torjägers Noel Futkeu - 32 Spiele, 30 Tore, sieben Vorlagen in 2022/2023 - stark gemacht und sollte dies nicht bereuen.

Futkeu liefert auch in Frankfurt ab: 16 Partien, zwölf Treffer, drei Vorlagen - eine starke Bilanz in der Regionalliga Südwest. Nun wurde vor wenigen Tagen bekannt, dass der 21-Jährige und seine Mannschaftskollegen ab dem 1. Juli 2024 einen neuen Trainer bekommen.

Denn Kristjan Glibo wird die älteste Nachwuchsmannschaft der Eintracht noch bis zum Ende der Saison in der Regionalliga Südwest betreuen, dann ist Schluss. Das gab der Bundesligist bekannt. Der 41-Jährige kam im Sommer 2022 von Wormatia Worms zur Eintracht und übernahm den Cheftrainerposten der wiedereingeführten U21-Mannschaft.

In seiner ersten Saison gelang dem Deutsch-Kroaten der direkte Aufstieg aus der Hessenliga in die Regionalliga Südwest, in der sich seine Mannschaft in der laufenden Saison mit 31 Punkten in 21 Spielen und dem siebten Tabellenplatz etablieren konnte.

Alexander Richter, Leiter des Nachwuchsleistungszentrums von Eintracht Frankfurt und einst - von Juli 2008 bis März 2022 - in dieser Position für den VfL Bochum tätig, erklärte: "In sehr vertrauensvollen Gesprächen konnten wir uns nun schon frühzeitig mit Kristjan darauf verständigen, dass wir im Sommer auf der Position des U21-Trainers eine Veränderung anstreben, um dort nach zwei durchaus erfolgreichen Jahren einen neuen Impuls zu setzen. Da wir mit der U21 noch fast eine gesamte Halbserie zu spielen haben, ist jetzt noch nicht der Zeitpunkt für eine Danksagung. Gemeinsam mit Kristjan wollen wir den eingeschlagenen Weg bis zum Saisonende fortführen und unser erstes Jahr in der Regionalliga Südwest nach Wiedereinführung bestmöglich abschließen. Darauf liegt jetzt unser aller Fokus."