Im Nachholspiel des 17. Spieltags der Regionalliga West zwischen Rot Weiss Ahlen und dem FC Schalke 04 II ging es früh spektakulär zu. Früh deutete alles auf einen Auswärtssieg für die Knappen hin, doch in Unterzahl drehte Kellerkind Ahlen das Spiel.

Die Gäste aus Gelsenkirchen kamen gut in die Partie und näherten sich früh an. Zunächst scheiterte Niklas Castelle nach einem haarsträubenden Fehlpass von RWA-Keeper Luis Ackermann jedoch noch aus spitzem Winkel (12.). Besser machte es sein Sturm-Kollege Bleron Krasniqi, der nach einer Flanke von Nelson Amadin zur Führung einköpfte (23.). Nur zwei Minuten später war es dann Castelle, der Amadin mit einer Flanke fand: 2:0!

Doch Ahlen ließ sich von dem Doppelschlag nicht aus dem Konzept bringen und schlug umgehend zurück. Eine Hereingabe von Kevin Coleman drückte Pedro Cejas im direkten Gegenzug zum Anschluss über die Linie (26.). Nach einem Anspiel von Alexander Cvetkovic ließ Nazzareno Ciccarelli wenig später seinen Gegenspieler stehen und verwandelte zum Ausgleich (33.).

Es blieb schwungvoll: Für Ahlen verpasste Uzun das 3:2 (36.), auf Seiten der Schalker hatte Krasniqi die Chance zum Führungstreffer (45.+1) bevor es mit dem 2:2 in die Pause ging.

RW Ahlen: Achermann - Buckesfeld, Dal, Reithmeir - Coleman, Cvetkovic, Aydogan, Ciccarelli, Kyere (76. Asare) - Cejas (54. Karabatic), Uzun (71. Tsuda) Achermann - Buckesfeld, Dal, Reithmeir - Coleman, Cvetkovic, Aydogan, Ciccarelli, Kyere (76. Asare) - Cejas (54. Karabatic), Uzun (71. Tsuda) Schalke II: Treichel - van der Sloot (63. Kopf), Talabidi (46. Schmidt), Boboy, Gyamfi (84. Meisel) - Kaparos, Albutat, Pöpperl - Amadin (63. Balouk), Krasniqi, Castelle Schiedsrichter: David-Markus Koj Tore: 0:1 Krasniqi (23.), 0:2 Amadin (25.), 1:2 Cejas (26.), 2:2 Ciccarelli (33.), 3:2 Coleman (59.) Gelbe Karten: Dal, Aydogan, Buckesfeld, Coleman, Joppe (Trainer) / van der Sloot, Balouk Gelb-Rot: Dal (RW Ahlen) Zuschauer: 602

Castelle scheitert, Ahlen dreht das Spiel in Unterzahl

Nach der Pause machten sich die abstiegsbedrohten Gastgeber erst einmal das Leben selbst schwer. Für ein Foul an Paul Pöpperl sah Oktay Dal seine zweite Gelbe Karten und sorgte dafür, dass seine Mannschaft rund 40 Minuten in Unterzahl bestehen musste (51.).

Schalke erhöhte folglich das Tempo, doch Castelle scheiterte erst am Pfosten (54.), dann setzte er den Ball über das Tor (57.). Die dezimierten Ahlener blieben dagegen eiskalt: Mit einem schnellen Konter überrumpelte RWA die S04-Defensive, Coleman blieb vor Justin Treichel cool und stellte auf 3:2 (59.).

Schalke war gefordert, tat sich aber schwer. Krasniqi scheiterte am Außennetz (66.), Jimmy Kaparos konnte Torwart Ackermann nicht überwinden (69.). Die Ahlener waren derweil darauf bedacht, zu zehnt das Ergebnis zu sichern, setzten aber hin und wieder Nadelstiche. Derrick Kyere ließ mehrere Verteidiger stehen, wurde letztlich aber doch zur Ecke geblockt (74.).

So blieb die Partie bis zum Ende völlig offen. Schalke II schnürte die Ahlener zwar über weite Strecken in der eigenen Hälfte ein, konnte aber auch in der sieben Minuten langen Nachspielzeit nicht mehr wirklich für Gefahr sorgen. Lediglich Kaparos näherte sich noch einmal an, setzte seinen Halbvolley aber über das Tor (90.+3).

Mit dem fünften Saisonsieg bleibt Ahlen zwar 16., ist nun aber punktgleich mit Borussia Mönchengladbach II und dem FC Wegberg-Beeck auf den Plätzen 15 und 14. Die S04-Zweitvertretung verpasst derweil den Sprung bis auf Platz fünf und ist weiterhin Achter.