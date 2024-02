Marco Höger, der einst für den FC Schalke 04 und den 1. FC Köln in der Bundesliga auflief, ist mittlerweile Kapitän der Kölner U21.

RevierSport Marco Höger im Rahmen des Regionalliga-Spiels gegen den 1. FC Düren - das die U21 der Kölner mit 0:1 verlor.

125 Pflichtspiele hat Höger für den FC Schalke 04 bestritten, 106 Pflichtspiele für die Profi-Mannschaft des 1. FC Köln. Nun soll er als Kapitän der Kölner U21 dabei helfen, junge Talente an den Seniorenfußball heranzuführen.

Gegen den 1. FC Düren konnte er jedoch aufgrund von Knieproblemen nicht mit von der Partie sein und musste die Niederlage seiner Mannschaft von der Tribüne mitansehen. Nach dem Spiel stand er RS für ein Interview zur Verfügung.

Marco Höger, wie haben Sie das Spiel gesehen?

Es war ein ausgeglichenes Spiel, vielleicht mit leichten Vorteilen sogar auf unserer Seite. Wir haben dann eine kleine Unachtsamkeit im Mittelfeld in der ersten Halbzeit, wo wir in Rückstand geraten und dann tun wir uns schwer, gerade im letzten Drittel richtig zwingend zu werden. Düren hat das dann ordentlich wegverteidigt, aber man muss schon sagen, dass es zum größten Teil an uns lag, dass wir heute nicht drei Punkte geholt haben.

Wie bewerten Sie die bisherige Leistung der Spieler aus dem 2004er Jahrgang? Sind Sie zuversichtlich, was den 2005er Jahrgang angeht, der in der kommenden Saison hochgezogen werden soll?

Erstmal muss man dem 2004er-Jahrgang ein Kompliment machen. Auch denen haben wir es zu verdanken, dass wir so eine gute Rolle in der Regionalliga West spielen. Letztes Jahr in der U19 haben die Jungs es schon sehr gut gemacht und fast alles gewonnen, daher muss man auch mal hervorheben, dass das schon ein außergewöhnlicher Jahrgang ist. Wir wissen, dass das nicht immer so laufen kann, aber durch die Transfersperre ist es jetzt unser Weg, Spieler wie Matti Wagner, die viel Potenzial haben, noch früher in den Seniorenfußball einzubinden. Matti ist ein gutes Beispiel, der hat es echt gut gemacht heute. Es wird mit Sicherheit in der Rückrunde auch den einen oder anderen aus der U19 geben, der bei uns seine Einsätze bekommen wird.

Sie hatten sich im November 2023 eine Knieverletzung zugezogen. Wie ist da der aktuelle Stand?

Durch meine Vorverletzungen sind Knieprobleme aufgetreten. Wir konnten auch in der Vorbereitung nicht so oft auf Naturrasen gehen, das heißt, wir haben viel auf Kunstrasen trainiert. Das wäre mit meinen Knien schon möglich gewesen, aber ich glaube, da sollte man Vorsicht walten lassen und nichts über den Zaun brechen. Grundsätzlich bin ich aber guten Mutes, dass ich bald auch wieder dabei sein kann.

Sie haben keinen gültigen Vertrag für die kommende Saison. Gibt es schon Gespräche mit den Verantwortlichen über eine Vertragsverlängerung?

Das kommt natürlich auch darauf an, wie es gesundheitlich bei mir läuft und ob es von beiden Seiten passt. Grundsätzlich unterhält man sich immer darüber. Ich bin ja sowieso als erfahrener Spieler täglich im Austausch mit den Verantwortlichen und auch mit unserem Trainerteam, aber das wird die Zeit zeigen, wie es in der Rückrunde gesundheitlich bei mir weiterläuft.