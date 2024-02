Bei der U23 von Fortuna Düsseldorf spielte sich in der laufenden Saison ein ehemaliger Stürmer von Rot-Weiß Oberhausen mit sechs Toren und zwei Vorlagen in den Vordergrund.

Die U23 von Fortuna Düsseldorf setzte am 21. Spieltag der Regionalliga West mit einem 5:0-Erfolg gegen die SSVg Velbert ein dickes Ausrufezeichen und verschaffte sich durch den Dreier ein wenig Luft im Abstiegskampf. Die Fortuna steht mit 25 Zählern auf dem zwölften Tabellenplatz und hat sechs Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge.

Düsseldorfs Sturmhoffnung Kilian Skolik kam zu Beginn der Saison von Ligakonkurrent Rot-Weiß Oberhausen und entwickelt sich derweil prächtig. Gegen Velbert kam Skolik in der 58. Minute in die Partie und erzielte nur vier Minuten nach seiner Einwechslung das 5:0 für die Fortuna. Somit hat Skolik nach 15 Einsätzen in dieser Spielzeit bereits sechs Tore auf dem Konto und bereitete dazu zwei weitere Treffer vor.

„Es war ein gutes Spiel von uns gegen schwache Velberter, jedoch musst du so ein Spiel auch erstmal gewinnen und das haben wir getan”, erklärte Skolik nach der Partie beim Tabellenletzten. „Wir haben die Partie auf jeden Fall verdient gewonnen.”

Während seiner Zeit in Oberhausen konnte sich der 20-Jährige in der ersten Mannschaft unter Trainer Mike Terranova nie wirklich durchsetzen. Umso glücklicher ist der Stürmer, dass es für ihn in Düsseldorf nun besser läuft. „Bei Düsseldorf gefällt es mir sehr und dass ich mehr Spielzeit bekomme, tut mir natürlich gut. In Oberhausen war es zwar schwer, jedoch hatte ich eine gute Zeit und konnte viel mitnehmen. Glücklicherweise kann ich das in Düsseldorf gut umsetzen”, verriet Skolik.

Zwar konnte sich die Fortuna durch den Erfolg gegen Velbert etwas Luft im Abstiegskampf verschaffen, jedoch beträgt der Abstand zu den gefährlichen Plätzen derzeit nur sechs Punkte. Für die Mannschaft von Cheftrainer Jens Langeneke ist der Klassenerhalt neben der Ausbildung der jungen Akteure das klare Saisonziel.

„Wir wollen so weit wie möglich von den Abstiegsrängen wegkommen und uns Platz verschaffen, damit wir den Klassenerhalt so früh wie möglich abhaken können. Persönlich will ich so viel spielen wie möglich und dann schauen, was noch so geht”, erklärte Skolik in Bezug auf die restliche Saison.

Am kommenden Spieltag empfängt Fortuna Düsseldorf II den SV Lippstadt. Bereits in der Hinserie konnte sich Düsseldorf mit 4:1 gegen den SV durchsetzen. Damals brachte Skolik seine Mannschaft mit seinem Treffer zum 1:0 auf die Siegerstraße.