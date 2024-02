Die Regionalliga West hat ihre erste Spielabsage für das kommende Wochenende. Es trifft Rot Weiss Ahlen, die ohnehin schon einen vollen Terminkalender haben.

Der anstehende 20. Spieltag wird in der Regionalliga West mit einer Partie weniger über die Bühne gehen. Denn wie Rot Weiss Ahlen am Donnerstag mitteilte, wird das für Samstag, 3. Februar, 14 Uhr angesetzte Duell mit dem FC Wegberg Beeck nicht stattfinden.

"Aufgrund der unbespielbaren Platzverhältnisse wurde das für kommenden Samstag geplante Heimspiel gegen den FC Wegberg Beeck abgesagt. Die Stadt Ahlen sperrte den Rasenplatz am heutigen Tag erneut, wodurch eine Austragung der Partie nicht möglich ist. Ein Nachholtermin steht derzeit noch nicht fest", schreiben die Wersestädter auf ihrer Internetseite.

Dafür steht nun fest, wann Rot Weiss Ahlen sein in der Hinrunde abgesetztes Heimspiel gegen den FC Schalke 04 II nachholen wird. Das Spiel findet am Dienstag, 13. Februar, 19:30 Uhr im Wersestadion statt.

Zuvor empfängt Ahlen am Mittwoch, 7. Februar, den SV Rödinghausen - ebenfalls zu einem Nachholspiel. Los geht es um 19:30 Uhr. Am Samstag, 10. Februar steht dann auch schon um 14 Uhr das Auswärtsspiel bei der zweiten Mannschaft des SC Paderborn an. Eng getaktete Wochen also für die Wersestädter, in denen auch noch die Partie gegen den FC Wegberg-Beeck untergebracht werden muss.

Rot Weiss Ahlen: Schlüsselspiel gegen Wegberg-Beeck

Sportechef Orhan Özkara hatte sich zuletzt gegenüber RevierSport kämpferisch gegeben: "Das ist ein Gegner, den wir schlagen müssen. Beeck ist unsere Kragenweite. Wir haben ein Heimspiel und wollen positiv ins Jahr 2024 starten."

Doch ob nun am Samstag oder in einigen Wochen: Ein Sieg gegen die Beecker wäre für RWA enorm wichtig. Ahlen ist als Tabellensechzehnter in akuter Abstiegsgefahr, liegt vier Punkte hinter Wegberg-Beeck. Für die Wersestädter geht es darum, den Anschluss nach oben zu halten.

Verlassen kann sich Ahlen dabei unter anderem auf die Dienste von drei Neuzugängen, die zuletzt vorgestellt wurden. Am Dienstag (30. Januar 2024) wurden Nazzareno Ciccarelli (Türkspor Dortmund), Celal Aydogan und Pedro Cejas (beide SV Straelen) an der Werse präsentiert.