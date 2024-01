Regionalliga West: Für Abstiegskampf - Lippstadt holt ehemaligen Münster-Spiele

Der SV Lippstadt hat eine fatale Hinrunde gespielt. Kein Wunder, dass die sportliche Führung auf der Suche nach Verstärkungen ist. Nun wurde der SVL fündig.

Der SV Lippstadt hat für die anstehende Rückrunde in der Regionalliga West auf dem Transfermarkt zugeschlagen und Dominik Klann verpflichtet.

Der 24-Jährige kommt vom 1.FC Bocholt und hat beim SVL einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024 unterschrieben. Im Sommer soll er dann zum aktuellen Regionalliga-West-Spitzenreiter zurückkehren.

Lippstadts Sportdirektor Dirk Brökelmann freut sich, dass er mit Klann auch einiges an Erfahrung für den Kader gewinnen konnte. "Dominik ist zwar erst 24 Jahre alt, hat aber schon einiges gesehen. Als 20-Jähriger war er eine volle Spielzeit mit Preußen Münster im Trainingsbetrieb auf Drittliga-Level dabei und hat sich in den Jahren danach in der Regionalliga einen Stammplatz erkämpft. Dort haben wir haben ja durchaus am eigenen Leib erfahren, dass der Mann kicken kann." Klann spielte in seiner Karriere bislang viermal gegen Lippstadt und gewann mit seinen Klubs jede Partie gegen seinen zukünftigen Klub.

Die Stationen des defensiven Mittelfeldspielers lesen sich ganz ordentlich. Von 2012 bis 2017 wurde er beim FC Schalke 04 ausgebildet. In der U19 folgte der Wechsel nach Münster, wo er für den SCP in der U19, der U23 sowie der ersten Mannschaft aktiv war.

Mit dem Wechsel zum SC Verl kam er 2022 auch zu fünf Einsätzen in der 3.Liga. Nach anschließenden Stationen in Ahlen und Bocholt kommt der gebürtige Essener nun nach Lippstadt. Er soll mit dafür sorgen, dass Lippstadt am Ende - aktuell hinkt der SVL dem rettenden Ufer fünf Punkte hinterher - über dem Strich landet.

"Das Ziel ist ganz klar Klassenerhalt. Wir wissen auch, dass das alles andere als einfach wird. Aber wir gehen voller Optimismus ins Jahr 2024 an den Start und werden hart arbeiten. Ich bin davon überzeugt, dass wir nach 34 Spieltagen über dem Strich stehen werden", betonte Brökelmann bereits kurz nach Jahresbeginn gegenüber RevierSport.