Der 1. FC Bocholt bereitet sich seit Sonntag in der Türkei auf die Rückrunde vor. An Tag eins des Trainingslagers war jedoch kein Training auf dem Rasen möglich.

Eine Woche lang wird sich der 1. FC Bocholt in der Türkei auf die Regionalliga-West-Restrunde vorbereiten. Der Start des Belek-Trainingslager hätte jedoch besser laufen können.

"Wir sind am Sonntag gelandet. Der Flug war unkompliziert. Das war alles gut. Aber leider hat das Wetter nicht mitgespielt. Es hat geregnet und gestürmt. Wir haben die Einheit dann im Fitnessraum vollzogen", berichtet Dietmar Hirsch gegenüber RevierSport.

Der Bocholter Trainer betont: "Es ist aber alles gut. Das Hotel ist fantastisch. Und am Montagmorgen konnten wir dann auch auf den Rasen. Es ist ein wenig windig, aber das ist auch in Ordnung, weil so die Plätze trocken werden. Am Nachmittag absolvieren wir noch eine Einheit und bereiten uns in dieser auf das Testspiel am Dienstag vor. Wir finden hier tolle Bedingungen vor und sind einfach dankbar, dieses Trainingslager absolvieren zu können."

Im Trainingslager bestreiten die Bocholter Tests gegen Drittligist Viktoria Köln (9. Januar) und den belgischen Erstligisten KVC Westerlo (12. Januar). Nach der Rückkehr stehen beim FCB zwei weitere Vorbereitungspartien an: Mit dem SV Sonsbeck (20. Januar, 14 Uhr) und SV Straelen (27. Januar, 14 Uhr) geht es gegen zwei Oberligisten.

Das Duell mit Straelen ist die Generalprobe für den Wiederbeginn der Regionalliga. Am Samstag, 3. Februar (14 Uhr), kommt die U21 des 1. FC Köln an den Hünting.

Im neuen Jahr hat der Regionalliga-Spitzenreiter einiges vor. Eigentlich wollen die Bocholter da weitermachen, wo sie 2023 aufgehört haben. Hirsch sagte gegenüber RS: "Es macht schon Spaß die Großen der Liga zu ärgern. Das wollen wir fortsetzen. Ich sage immer, dass wir das alles mit einer kontrollierten Euphorie angehen und weiter von Spiel zu Spiel schauen. Damit sind wir bisher sehr gut gefahren. Zudem ist da noch der Niederrheinpokal. Der Pokal ist ein großes Ziel von uns. Wir wollen das Ding nach Bocholt holen. Wenn wir Baumberg schlagen, was schwer genug wird, winkt uns ein Halbfinal-Heimspiel gegen Rot-Weiß Oberhausen. Und am Hünting ist schließlich alles möglich."