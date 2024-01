Am Donnerstag, 4. Januar 2024, bittet der 1. FC Bocholt in Person von Cheftrainer Dietmar Hirsch seine Spieler wieder zum Training. Mit dabei werden zwei neue Gesichter sein.

19 Spiele und 40 Punkte: Der 1. FC Bocholt war bis dato das Maß der Dinge in der Regionalliga West. Die Münsterländer überwintern auf Platz eins. Doch ausruhen, das gilt für Trainer Dietmar Hirsch und Sportchef Christopher Schorch nicht.

Schorch betonte noch vor der Winterpause gegenüber RevierSport: "Wir halten Augen und Ohren immer auf. Wir wollen uns stetig verbessern. Wenn es einen spannenden Spieler gibt, den wir verpflichten können, dann werden wir das auch tun."

Gesagt, getan: Mit Nicolas Hirschberger von der Zweitvertretung des Zweitligisten Fortuna Düsseldorf gab der Regionalliga-West-Spitzenreiter bereits einen neuen Mann bekannt. Ein zweiter wird nach RevierSport-Informationen in den nächsten Stunden folgen.

Denn wie unsere Redaktion erfuhr, stehen die Bocholter nach der Verpflichtung von Mittelfeldspieler Hirschberger auch vor dem Vollzug von Raphael Assibey-Mensah.

Er ist ein äußerst interessanter Spieler, dessen Weg ich schon seit seiner Zeit in Freiburg interessiert verfolge. Schorch über Assibey-Mensah

Der 24-jährige Flügelflitzer, der sowohl über die linke als auch rechte Seite kommen kann, ist der Ausnahmespieler im Team des Südwest-Regionalligisten TSV Schott Mainz. In 17 Pflichtspielen gelangen Assibey-Mensah in dieser Saison sechs Tore und sechs Vorlagen. An dem ehemaligen Spieler des SC Freiburg II sollen mehrere West- und Südwest-Regionalligisten Interesse bekunden. Jedoch hat im Werben der 1. FC Bocholt die besten Karten.

Schorch, der aktuell noch im Österreich-Urlaub weilt, meinte am Dienstagabend (2. Januar) gegenüber RS: "Er ist ein äußerst interessanter Spieler, dessen Weg ich schon seit seiner Zeit in Freiburg interessiert verfolge."

Assibey-Mesnah stammt gebürtig aus Leipzig, wurde aber im Nachwuchsleistungszentrum des FSV Mainz 05 ausgebildet. Nach einer starken U17-Bundesliga-Saison - 21 Spiele, 13 Treffer - suchte er sein Glück in England, in London beim FC Brentford. Mit mäßigem Erfolg.

Im Sommer 2018 folgte die Rückkehr nach Mainz zum TSV Schott. Mit starken Leistungen konnte sich der pfeilschnelle und dribbelstarke Außenbahnspieler für einen Vertrag in Freiburg empfehlen. Hier kam er zu acht Drittliga-Einsätzen für die U23 der Breisgauer. Es folgte ein Wechsel zum FSV Zwickau, wo Assibey-Mensah weitere 18 Drittliga-Partien (zwei Tore) absolvierte, bevor er die Sachsen nach dem Abstieg im vergangenen Sommer Richtung TSV Schott verließ. Nun steht der Wechsel von Mainz nach Bocholt kurz bevor.