1. FC Bocholt: 114 Regionalligaspiele, 21 Torbeteiligungen - Spitzenreiter holt diesen Spieler

Der 1. FC Bocholt hat noch vor dem Jahreswechsel seinen ersten neuen Spieler für das Jahr 2024 vorgestellt.

Der 1. FC Bocholt verstärkt sich zur Rückserie der laufenden Saison mit dem offensiven Mittelfeldspieler Nicolas Hirschberger.

Der 24-Jährige wechselt von der U23 des Zweitligisten Fortuna Düsseldorf an den Bocholter Hünting, wo er nun einen bis 30. Juni 2025 gültigen Vertrag unterschrieben hat. Hirschberger absolvierte in dieser Saison 15 Spiele für Düsseldorf II über insgesamt 955 Einsatzminuten und erzielte dabei einen Treffer.

Christopher Schorch, Geschäftsführer Sport und Organisation beim 1. FC Bocholt, freut sich über den Zuwachs: "Ich freue mich sehr, dass der Transfer jetzt in der Winterpause klappt. Wir hatten schon im Sommer die Fühler nach Nicolas ausgestreckt. Er ist ein sehr guter Spieler mit hoher Qualität im Offensivbereich, der uns in der Spitze und in der Breite nochmal verbessern und uns nochmal mehr Möglichkeiten geben wird. Ein besonderer Dank gilt Fortuna Düsseldorf, mit denen wir eine Vereinbarung treffen konnten, die uns diesen ablösefreien Transfer ermöglicht."

Hirschberger wurde in den Nachwuchsleistungszentren des FC Schalke 04, Rot-Weiss Essen und VfL Bochum ausgebildet. Seine ersten Senioren-Erfahrungen machte der 1,80m große Offensiv-Allrounder bei RWE, ehe es ihn 2019 zu Wattenscheid 09 zog.

Dietmar Hirsch, Cheftrainer des 1. FC Bocholt: "Nicolas hat in der Vergangenheit in seinen vielen Regionalliga-Spielen gezeigt, welch hohes Niveau er hat. Er ist ein sehr variabler Spieler, der verschiedene Positionen im Mittelfeld bekleiden und seine Mitspieler gut in Szene setzen kann. Zudem ist Nicolas sehr fleißig, laufstark und beidfüßig. Da er auch charakterlich einwandfrei ist, freuen wir uns alle darauf, gemeinsam mit Nicolas in die Rest-Rückrunde zu gehen."

Nachdem der Klub von der Lohrheide nach nur wenigen Wochen einen Insolvenzantrag stellte und der Spielbetrieb eingestellt wurde, war Hirschberger zunächst vereinslos, bevor er sich im Januar 2020 dem damaligen Regionalliga-Konkurrenten VfB Homberg anschloss. Nach anderthalb Jahren in Homberg ging es für den gebürtigen Rheinberg-Alpsrayer an den Rhein zur U23 von Fortuna Düsseldorf. Insgesamt bringt es Hirschberger auf 114 Regionalliga-Spiele (neun Tore, zwölf Vorlagen), 15 davon in der laufenden Saison (ein Treffer).

"Ich bin froh, dass der Wechsel so gut und schnell geklappt hat. Ich bin bereit für die neue Aufgabe und möchte meinen Teil dazu beitragen, mit der Mannschaft erfolgreich zu sein", sagt Hirschberger.