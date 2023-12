Der Westdeutsche Fußballverband hat die Rahmendaten für die kommende Spielzeit in der Regionalliga veröffentlicht.

Während die aktuelle Spielzeit in der Regionalliga West kurz vor der Winterpause angekommen ist, stehen die Rahmendaten für die Saison 2024/25 bereits fest.

Denn der Fußballausschuss des Westdeutschen Fußballverbandes hat den Rahmenterminkalender für die kommende Spielzeit verabschiedet. Die Regionalliga West startet mit dem 1. Spieltag vom 26. bis 29. Juli 2024 in ihre 13. Saison nach der Spielklassen-Reform. Der letzte Spieltag der Spielzeit 2024/2025 soll am 17. Mai 2025 ausgetragen werden.

Spielleiter Patrick Zielesny hat bei der Erstellung des Rahmenterminkalenders für die Regionalliga West Varianten mit 34 und 38 Spieltagen berücksichtigt. Wie viele Spieltage ausgetragen werden, hängt ab von der Staffelstärke, die durch Auf- und Absteiger beeinflusst wird. In der laufenden Saison 2023/2024 befinden sich 18 Mannschaften mit 34 Spieltagen im Spielbetrieb.

Mehr könnten es zum Beispiel werden, wenn aus der 3. Liga mehr als eine Mannschaft aus dem West-Einzugsgebiet absteigt, dann würden 19 Mannschaften an den Start gehen. Mit dem MSV Duisburg, Rot-Weiss Essen, Preußen Münster, der U23 des BVB, dem SC Verl, Viktoria Köln oder Arminia Bielefeld stehen sieben Teams in der 3. Liga, die bei einem Abstieg in die West-Staffel absteigen würden.

Stand 8. Dezember würde mit dem MSV Duisburg eine Mannschaft in die Regionalliga West absteigen. Viktoria Köln und Arminia Bielefeld sind bereits sieben Zähler vor den Abstiegsplätzen. Die anderen NRW-Teams haben einen noch größeren Vorsprung.

Der 2. Spieltag ist für den Zeitraum 02. bis 05. August 2024 angesetzt. Nach dem 18. bzw. 20. Spieltag vom 06. bis 09. Dezember 2024 soll - unter Vorbehalt der Ansetzung von eventuellen Nachholspielen - die Winterpause beginnen. Vom 24. bis 27. Januar 2025 (bzw. 17. bis 20. Januar 2025) soll der Spielbetrieb in der Regionalliga West mit dem 19. beziehungsweise 21. Spieltag wieder aufgenommen werden.