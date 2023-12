Regionalliga West: RWO verliert Führung spät, Bocholt torlos Remis

Am 18. Spieltag der Regionalliga West kann Rot-Weiß Oberhausen den dritten Sieg in Folge feiern. Spitzenreiter 1. FC Bocholt kam nicht über ein 0:0 gegen Schalke II heraus.

Der 18. Spieltag der Regionalliga West hatte mit dem Wintereinbruch in Nordrhein-Westfalen zu kämpfen. Vier Spiele fielen der Witterung zum Opfer. Immerhin: An der Tabellenspitze konnte gespielt werden, bereits am Freitag endete das Kölner Derby zwischen U21 des 1. FC und der Fortuna Remis.

Am Samstag standen dann noch vier Partien auf dem Programm. Unter anderem wollte Alemannia Aachen sich beim Wuppertaler SV für das 1:2 zur Saisoneröffnung revanchieren. Es wurde ein wildes Spiel, bei dem die Aachener Revanche mit einem 4:3-Auswärtssieg gelang. (Zum Spielbericht)

Im Stadion Niederrhein empfing Rot-Weiß Oberhausen den SC Wiedenbrück und peilte zum Rückrundenauftakt den dritten Sieg in Folge an. Und die Hausherren starteten gut in die Partie. Natürlich war Moritz Stoppelkamp, der die Oberhausener mit einem sehenswerten Treffer aus der Distanz in Führung brachte (9.). So richtig überlegen traten die Kleeblätter aber nicht auf, so dass die Gäste besser ins Spiel kamen und durch Saban Kaptan (25.) ausgleichen konnten.

Auch zum Start in den zweiten Durchgang war es RWO, das zuerst zuschlagen konnte. Cottrell Ezekwem blieb nach einem Steckpass in der 47. Minute cool und brachte die Oberhausener erneut in Führung. Vor knapp 2000 Zuschauern verpasste es Oberhausen aber erneut, eine Zwei-Tore-Führung nachzulegen. Und so kam es, wie es kommen musste: In der Nachspielzeit kamen die Gäste nochmal vor das Tor der Oberhausener und glichen aus dem Gewühl aus - der 2:2-Endstand.

Tabellenführer 1. FC Bocholt empfing am Hünting den FC Schalke 04 II und wollte im eigenen Stadion weiter ungeschlagen bleiben. Die insgesamt intensive erste Hälfte sah Chancen auf beiden Seiten, jedoch noch keinen Torerfolg. Und auch im zweiten Durchgang fehlten die ganz großen Highlights. Einmal ertönte die Pfeife zum Strafstoß für die Schalker, der jedoch wieder zurückgenommen wurde (78.). Es blieb beim 0:0.

Im vierten Spiel des Tages war Borussia Mönchengladbach II beim 1. FC Düren zu Gast. In einer durchaus kurzweiligen ersten Hälfte gab es noch keine Tore zu sehen, auch wenn die Gastgeber einige Gelegenheiten zur Führung hatten. Auch in Durchgang Nummer zwei dauerte es lange, bis es endlich klingelte, und natürlich war es Top-Torjäger Kevin Goden, der das 1:0 für den FCD markierte (79.) und eine wilde Schlussphase eröffnete. Zunächst glich die Borussia durch Ryan Don Naderi aus. Der Schlusspunkt blieb aber Düren mit Pascal Dulleck und Dennis Brock überlassen, die in der Nachspielzeit auf 3:1 stellten.