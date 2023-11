SV Lippstadt: Bechtold vor Kellerduell gegen Velbert: "Wir haben nichts zu verschenken"

Der SV Lippstadt empfängt am 18. Spieltag der Regionalliga West die SSVg Velbert zum Kellerduell. Mit einem Sieg könnte der SVL den Anschluss ans untere Mittelfeld schaffen.

Der SV Lippstadt befindet sich auf dem sechzehnten Tabellenplatz in der Regionalliga West und damit mitten in der Abstiegszone. Nun steht am 18. Spieltag (2. Dezember, 14 Uhr) ein wichtiges Duell gegen einen direkten Konkurrenten, Schlusslicht SSVg Velbert, an.

Zwar haben die Lippstädter noch ein Nachholspiel gegen den FC Wegberg-Beeck in der Hinterhand (13. Dezember, 19.30 Uhr), dennoch könnte sich der SVL mit einem Sieg etwas Luft verschaffen und an die unteren Mittelfeldplätze anklopfen. Trainer Felix Bechtold hebt die Bedeutung des Spiels gegen Velbert hervor: "Ich kann die Wichtigkeit nur unterstreichen. Wir haben nichts zu verschenken. Mit einem Dreier können wir den Anschluss herstellen."

Über den bisherigen Saisonverlauf mit nur 13 Zählern aus 15 Ligapartien ist Bechtold nicht glücklich: "Die bisherige Spielzeit ist nicht zufriedenstellend. In vielen Spielen waren wir nicht die schlechtere Mannschaft, aber haben sie trotzdem verloren. Viele Partien haben wir durch individuelle Fehler hergeschenkt." Besonders die vier Pleiten zum Saisonauftakt, den der Lippstadt-Coach als "Katastrophenstart" betitelt, wirken laut ihm noch nach.

Der 32-Jährige erwartet eine "knifflige Aufgabe" gegen den Tabellenletzten: "Velbert ist ein Aufsteiger, der über viel Regionalliga-Erfahrung verfügt. Wir hingegen sind eine junge, noch unerfahrene Mannschaft. Sie haben eine stabile Spielweise und spielen einfachen und konstanten Fußball. Das zeigt sich auch in ihren Ergebnissen, die letzten Spiele waren immer knapp. Dazu kommen sie oft gefährlich über ihre Außen."

Verzichten muss der SVL neben den Langzeitverletzten Phil Mehn, Louis Neugebauer und Maximilian Fischer zudem auf Lars Holtkamp, der sich einen Muskelfaserriss zuzog. Eine Schwächung für die Lippstädter, denn der ehemalige Bochumer ist mit vier Assists der Top-Vorbereiter in seinem Team.

Bis zur Winterpause stehen neben dem Kellerduell gegen die Bergischen noch eine schwere Auswärtspartie gegen Alemannia Aachen sowie das Nachholspiel daheim gegen Wegberg-Beeck an.

Bechtold sieht noch viel Arbeit auf sich und sein Team zukommen: "Wir haben natürlich Baustellen und einiges über die Feiertage aufzuarbeiten. Aber man darf auch nicht vergessen, dass wir seit Oktober nur zweimal verloren haben. Dennoch bringen uns die einfachen Punkten nicht wirklich voran. Wir müssen uns endlich mal wieder belohnen und Siege einfahren."