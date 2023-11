Fortuna Köln: Von Ahlen über das "Sprungbrett" Fortuna, seinen neuen Co und den SVR

Gegen den SV Rödinghausen nimmt am Samstag im Südstadion erstmals Timo Westendorf auf der Bank Platz. Der NLZ-Leiter ist "Fortuna durch und durch", betonte Markus von Ahlen.

Fortuna Köln musste zuletzt einen personellen Rückschlag verkraften - allerdings nicht auf, sondern neben dem Platz. Co-Trainer Thomas Kraus, der erst am Ende der vergangenen Saison seine Karriere beim 1. FC Köln II beendete und anschließend als Assistent von Markus von Ahlen begann, hat den Verein schon wieder verlassen. Den 36-Jährigen zog es zu Rapid Wien, wo er die Stelle als Co-Trainer des neuen Chefcoaches Robert Klauß annahm.

"Erstmal freuen wir uns riesig für den Thommy", betonte von Ahlen. "Er wollte das machen und das ist das Los, das wir in gewisser Weise haben, dass wir Trainer und auch Spieler ausbilden oder weiterbringen müssen. Es zeigt, dass Fortuna ein gutes Sprungbrett ist", hob der Trainer hervor und fügte an: "Thommy war für uns eine absolute Bereicherung und wird das auch für Wien sein."

"Fortuna durch und durch" - Westendorf übernimmt für Kraus.

Zumindest für den nächsten Monat wird Timo Westendorf als Assistent von von Ahlen einspringen. "Er leitet das Nachwuchsleistungszentrum, trainiert die A-Jugend, hat viel Trainererfahrung und ist Fortuna durch und durch. Er wird mir jetzt in den nächsten Wochen bis zur Winterpause auf jeden Fall zur Seite stehen", freute sich der 52-Jährige über die interne Lösung.

Bereits am Samstag (14 Uhr) sitzt Westendorf erstmals als Co-Trainer der Senioren im Südstadion auf der Bank. "Es geht darum, dass wir schnell zusammenwachsen und er schnell einen Draht zur Mannschaft bekommt. Da werden alle Beteiligten und auch die Mannschaft alles für tun, mit der Zielsetzung, dass wir gegen Rödinghausen sofort wieder da sind", kündigte von Ahlen an, der gegen den SVR auf die gelbgesperrten Danny Breitfelder und Jonas Scholz verzichten muss.

"Man weiß dann nie genau, was kommt"

Das ist eine sehr erfahrene Mannschaft, die vor der Saison auch als einer der Topfavoriten gehandelt wurde", warnte der Coach, auch wenn in Rödinghausen lange Zeit nicht viel zusammenlief. Erst vor drei Wochen hatte der Verein Farat Toku als neuen Coach vorgestellt. "Man weiß dann nie genau, was kommt da auf einen zu, aber nach ein paar Wochen findet sich die Mannschaft in der Regel. Das zeigen auch die Leistungen." Zuletzt feierte Toku beim 1:0 über Fortuna Düsseldorf II seinen ersten Sieg.

Doch von Ahlen will gar nicht so sehr auf den Gegner schauen. "Es geht für uns darum, unsere Dinge maximal auf den Platz zu bringen, dann sind wir auch wirklich stark", blickte der Coach des Tabellenzweiten voraus.