1. FC Köln II: Marco Höger leidet mit Ex-Klub Schalke 04

Marco Höger spielt seit dieser Saison wieder für den 1. FC Köln. Nach dem Sieg der U21 bei Rot-Weiß Oberhausen waren seine Gedanken auch beim Ex-Klub FC Schalke 04.

Seit dieser Saison spielt Marco Höger wieder für den 1. FC Köln. In der U21 des Klubs soll er der jungen Mannschaft von Trainer Evangelos Sbonias mit seiner Erfahrung weiterhelfen.

Nach dem 2:0 seiner Mannschaft bei Rot-Weiß Oberhausen gingen seine Gedanken aber auch in Richtung seines früheren Vereins FC Schalke 04, dem er weiter verbunden ist.

Für keinen Profiklub absolvierte Höger, der von 2011 bis 2016 für den S04 auflief, mehr Spiele, als für die Königsblauen. Unsterblich machte sich "Derby-Höger" mit seinem Siegtreffer am 20. Oktober 2012 beim Auswärtssieg der Knappen beim BVB. 2016 wechselte er in seine Heimatstadt zum 1. FC Köln, 2021 zu Waldhof Mannheim in die 3. Liga.

RevierSport hat mit Marco Höger gesprochen - über...

... den Sieg bei RWO: "Wir müssen einfach schauen, dass wir unsere Konter besser ausspielen, dann gewinnen wir noch höher. Mit dem Elfmeter für Oberhausen hätte es aber auch nochmal eng werden können. Es war ein schweres Auswärtsspiel für unsere junge Truppe."

Ich weiß ja, was dieser Verein den Menschen bedeutet. Bei uns ging es um die Champions League oder die Europa League. Das waren ganz andere Sphären, als jetzt. Ich hoffe, dass sich der Verein schnellstmöglich fängt und dann auch wieder dahin hinkommt, wo er hingehört: in die Fußball-Bundesliga!" Marco Höger

... seine Rückkehr zum 1. FC Köln: "Es ist zum Schluss meiner Laufbahn nochmal ein Nach-Hause-Kommen. Deshalb habe ich das gemacht. Ich fühle mich ohnehin im Verein wohl. Ich bin zuhause bei meiner Frau, die während meiner Zeit in Mannheim in Köln wohnen geblieben ist. Daher rundet das Jahr bei der U21 - ich habe als Spieler erstmal für ein Jahr unterschrieben - die ganze Sache ab."

... die Zeit nach seiner Karriere: "Danach werde ich eventuell anderweitig in den Verein eingebunden."

... den Absturz seines Ex-Klubs Schalke 04: "Ja klar, verfolge ich das. Das ist traurig. Als Ex-Spieler leidet man da natürlich mit. Ich kenne ja auch noch einige Spieler. Mit "Ralle" Fährmann habe ich beim S04 noch zusammengespielt. Und Simon Terodde und Dominik Drexler kenne ich vom 1. FC Köln."

... die Dramatik, die dahinter steckt: "Ich weiß ja, was dieser Verein den Menschen bedeutet. Bei uns ging es um die Champions League oder die Europa League. Das waren ganz andere Sphären, als jetzt. Ich hoffe, dass sich der Verein schnellstmöglich fängt und dann auch wieder dahin hinkommt, wo er hingehört: in die Fußball-Bundesliga!"