Regionalliga West: Platz unbespielbar - Partie des 14. Spieltags fällt ins Wasser

Der 14. Spieltag der Regionalliga West kann nicht am Samstag komplettiert werden. Eine Partie muss witterungsbedingt ausfallen.

In der Regionalliga West fällt eine Partie des 14. Spieltags buchstäblich ins Wasser. Das Spiel zwischen dem SV Lippstadt 08 und Aufsteiger FC Wegberg-Beeck (angesetzt für Samstag, 11. November, 14 Uhr) kann nicht stattfinden, der Rasen in der Liebelt-Arena konnte die Regenfälle der letzten Tage nicht wegstecken.

"Kein Fußball an diesem Wochenende am Bruchbaum! Das für morgen angesetzte Heimspiel gegen den FC Wegberg-Beeck sowie das Pokalspiel am Dienstag gegen den RSV Meinerzhagen sind abgesetzt. Der Platz in der Liebelt-Arena, der schon beim vergangenen Spiel gegen den SV Rödinghausen arg in Mitleidenschaft gezogen wurde, ist unbespielbar", wie der Regionalligist mitteilte.

Auch die Vorhersagen für den Spieltag waren nicht besser. "Die anhaltenden Regenfälle sowie die Wetterprognose für morgen und die kommenden Tage machten die heutige Absetzung der beiden Spiele unumgänglich."

Eine Neuansetzung gibt es weder für das Regionalliga-Spiel gegen die Beecker noch für das Westfalenpokal-Viertelfinale gegen den RSV Meinerzhagen (Westfalenliga 2).