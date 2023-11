Regionalliga: 31 Spiele für Rödinghausen - DFB-Pokal-Sensation tätigt Nachverpflichtung

Der FC 08 Homburg hat nach dem Einzug in das DFB-Pokal-Achtelfinale das nötige Kleingeld. Und: Der Regionalliga-Südwest-Klub tätigt nun eine Nachverpflichtung.

Der FC 08 Homburg, der nach dem Einzug in das DFB-Pokal-Achtelfinale rund 860.000 Euro Prämie erhielt, ist noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv geworden und hat Innenverteidiger Laurin von Piechowski verpflichtet. Der 29-Jährige, der bis Sommer bei der SV 07 Elversberg spielte, erhält einen Vertrag bis Juni 2024.

Von Piechowski spielte in der Jugend zunächst in seiner Heimat für den Lichterfelder FC Berlin, den BFC Preussen, den FC Hertha 03 Zehlendorf sowie den SV Babelsberg 03. Bei letzterem wurde der 29-Jährige im Sommer 2013 zur 1. Mannschaft in die Regionalliga Nordost hochgezogen, wo er über die Jahre 96 Liga-Einsätze absolvierte.

Im Juli 2017 schloss sich der Innenverteidiger dem Chemnitzer FC in der 3. Liga an. Am Ende der Saison wechselte der gebürtige Berliner in die Regionalliga West zum SV Rödinghausen, mit dem er 2019/20 die Meisterschaft feierte und 31 Mal zum Einsatz kam. Im August 2020 schloss sich der 29-Jährige der SV 07 Elversberg an. Mit den Saarländern schaffte von Piechowski 2022 den Aufstieg in die 3. Liga und im Sommer 2023 den Aufstieg in die 2. Bundesliga.

Von Piechowski hat bisher 35 Spiele in der 3. Liga absolviert. In der Regionalliga kommt der 29-Jährige staffelübergreifend auf bisher 184 Einsätze.

"Aufgrund der aktuellen personellen Ausfälle in der Defensive haben wir uns für Verstärkung auf dieser Position entschieden. Mit Laurin haben wir einen Spieler gefunden, der perfekt in unser Profil passt. Er kennt die Liga bereits sehr gut und war in Elversberg ein wichtiger Bestandteil. Die Verpflichtung von Laurin ermöglicht uns eine zusätzliche Option in der Innenverteidigung, sodass wir auch auf dieser Position langfristig doppelt besetzt sind", sagt Homburgs Cheftrainer Danny Schwarz über die Neuverpflichtung.

"Ich freue mich sehr, wieder im Saarland zu sein. Mein Ziel ist es, hier in Homburg zu einer hoffentlich erfolgreichen Saison beizutragen", freut sich von Piechowski auf seine Zukunft in Homburg.

In Zukunft, in der ersten Dezember-Woche, wird der Neuzugang auch in den Genuss des DFB-Pokal-Achtelfinale kommen. Dann empfängt Homburg, das bis dato den Bundesligisten SV Darmstadt und Zweitligisten Greuther Fürth ausschaltete, Zweitliga-Tabellenführer FC St. Pauli.