Schalke II: Erneuter U23-Einsatz: Wie geht es mit Blendi Idrizi weiter?

Die Zweitvertretung des FC Schalke hat am Samstag gegen den FC Gütersloh verloren (2:3). Dabei stand auch Profi Blendi Idrizi auf dem Platz.

Die U23 des FC Schalke 04 hat am Samstag mit 2:3 (1:1) gegen den FC Gütersloh verloren. Der Knockout gelang den Gästen in der dritten Minute der Nachspielzeit.

Damit endete auch die Serie von vier Siegen in Serie - ausgerechnet gegen den Aufsteiger aus Ostwestfalen. Unverdient war der Erfolg der Gäste aber nicht. Sie haben bis zum Schluss an den Erfolg geglaubt, sich auch durch den zwischenzeitlichen 1:2-Rückstand nicht beirren lassen und weiter nach vorne gespielt.

Entsprechend unzufrieden war Schalkes Trainer Jaokb Fimpel nach dem Spiel. "Das war absolut unnötig. Deshalb ist natürlich die Enttäuschung groß. Bei den Jungs und bei mir auch", sagte Fimpel. "Die Tore, die wir bekommen, waren schlampig, schläfrig."

Allerdings hatte Gütersloh aus dem Spiel heraus auch Chancen. "Nach dem 2:1 hatten wir das Spiel eigentlich auf unserer Seite", meinte Fimpel. "Aber es war eine starke kämpferische Leistung von Gütersloh. Das muss man einfach anerkennen."

Fimpel ärgerte sich besonders, dass man in der Nachspielzeit auch noch den einen Punkt abgegeben hat. "Das ist ägerlich, aber kein Riesenrückschlag", so Fimpel. "Das war wohl der Klassiker: Der Platz wird schlechter, der Gegner extrem körperlich. Aber trotzdem musst du das Spiel auch nicht verlieren."

Daran konnte auch Profi Blendi Idrizi nichts ändern. Nach dem 3:1 gegen den SV Lippstadt spielte er in dieser Saison zum zweiten Mal bei der U23, aus der er vor knapp zwei Jahren in die 2. Liga hochgezogen wurde.

73 Minuten spielte Idrizi, bevor er durch den eigentlichen Spielgestalter der U23, Andreas Ivan, ersetzt wurde. Außer einem ordentlichen Schuss aufs Tor in der ersten Halbzeit war von ihm nicht viel Auffälliges zu sehen. Auch für ihn galt, was Trainer Fimpel allgemein zu den Offensivbemühungen sagte: "Wir hatten viele Abschlüsse, aber die waren zu zentral."

Deshalb wird es spannend zu beobachten sein, wie sich Idrizi in den kommenden Monaten verhält. Bereits in der Saisonvorbereitung wurde im von mittlerweile entlassenen Trainer der Profis, Thomas Reis, klar gemacht, dass er sich nicht viele Chancen auf Einsatzzeit in der 2. Liga ausrechnen kann. Karel Geraerts scheint es offenbar ähnlich zu sehen. Seit der Belgier bei S04 am Ruder ist, stand Idrizi nicht mehr im Kader.

Nun ist offenbar der Plan, dass er bis zum Winter bei der U23 Spielpraxis bekommt - und dann den Verein im Idealfall verlässt. Abzuwarten bleibt, ob Idrizi da mitmacht oder seinen zum Saisonende auslaufenden Profi-Vertrag ausreizt, um sich dann erst umzuschauen.