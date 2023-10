1. FC Düren: Drittliga-Antrag geplant - "Sollte das Wunder tatsächlich eintreffen..."

Der 1. FC Düren sorgt in der Regionalliga West bisher für Furore und möchte offenbar die Lizenz für die 3. Liga beantragen.

Gut drei Monate ist die laufende Saison der Regionalliga West alt, zwei große Überraschungen hat sie bereits hervorgebracht. Dass der 1. FC Düren und der 1. FC Bocholt nach zwölf Spieltagen an der Tabellenspitze stehen würden, hatten wohl nicht viele auf der Rechnung.

In beiden Vereinen wird mit Blick auf die weitere Saison zwar noch tiefgestapelt, von Momentaufnahmen gesprochen. Dennoch hatten die Bocholter bereits vor einigen Tagen angekündigt, sich auf die Zulassung zur 3. Liga bewerben zu wollen.

Und auch in Düren verfolgen die Verantwortlichen offenbar derartige Pläne. Als "alternativlos" bezeichnete Präsident Wolfgang Spelthahn im Kicker den Plan, die Bewerbungsunterlagen beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) einzureichen. "Sollte das Wunder tatsächlich eintreffen, wollen wir die Mannschaft nicht bestrafen."

Bis Ende des Monats müssten erste Unterlagen beim Verband eingereicht werden. Das ursprüngliche Saisonziel verlieren die Dürener dennoch nicht aus den Augen. "Wir haben bislang 26 Punkte gegen den Abstieg geholt", sagt Spelthahn.

Eine nähere Tendenz, ob sich der FCD nachhaltig in der Spitzengruppe der Tabelle behaupten kann, dürften die kommenden Wochen geben. Angefangen mit dem Topspiel gegen den Tabellenvierten Fortuna Köln an diesem Freitag (19.30 Uhr, RS-Liveticker) warten in der nächsten Zeit nicht minder knifflige Aufgaben gegen den 1. FC Bocholt, Alemannia Aachen und Wuppertaler SV. Zwischendrin kommt Kellerkind Rot-Weiss Ahlen.

Vermutlich wird in diesen Spielen weiterhin Carsten Wissing an der Seitenlinie stehen. Nach dem Abgang von Boris Schommers hatte der Co-Trainer gemeinsam mit Martin Grund interimsweise übernommen und mit Siegen gegen Gütersloh (3:1) und Düsseldorf II (5:0) eine Bewerbung für eine dauerhafte Anstellung als Chefcoach abgegeben.

Präsident Spelthahn würde die Trainerfrage am liebsten bis zur Winterpause offen lassen, wie er im Kicker erklärte. Ähnlich äußerte sich zuletzt Vorstandsmitglied Matthias Georg bei RS: "Die Frage stellt sich aber derzeit gar nicht. Alle fühlen sich in der aktuellen Konstellation wohl und fokussieren sich auf das Wesentliche. Wir genießen die Situation und freuen uns nun auf ein Spitzenspiel bei Fortuna Köln."