1. FC Düren: Nächste Gala! Neuer Trainer nach 5:0-Sieg kein Thema

Der 1. FC Düren grüßt die Regionalliga-West-Konkurrenz nach zwölf Spieltagen vom Platz an der Sonne. Kein Wunder, dass ein neuer Cheftrainer aktuell kein Thema ist.

Wer gedacht hatte, dass der 1. FC Düren nach dem Abgang von Boris Schommers Richtung MSV Duisburg sportlich zerfallen würde, der wurde eines Besseren belehrt.

Während der Trainerwechsel in Duisburg nach dem 0:1 im Pokal beim KFC Uerdingen und dem 0:1 in der Liga gegen Arminia Bielefeld schon verpufft ist, machen die einstigen Schommers-Assistenten Carsten Wissing und Martin Grund als neue "Chefs" des 1. FC Düren einen tollen Job und fuhren in zwei Spielen zwei Siege ein.

Nach dem 3:1-Sieg beim FC Gütersloh folgte am Samstag (21. Oktober) eine 5:0-Gala gegen die Zweitvertretung des Zweitligisten Fortuna Düsseldorf. Der Lohn: Der 1. FC Düren ist nach dem 12. Spieltag Regionalliga-West-Tabellenführer!

"Das ist natürlich für alle Beteiligten - Mannschaft, Trainerteam, Verantwortliche, Fans und Sponsoren - eine tolle Momentaufnahme. Das Team hat sich das auch verdient. Die Jungs leisten mit Carsten und Martin an der Spitze eine tolle Arbeit. Auch beim 5:0 gegen Düsseldorf war das wieder eine starke Performance", lobt Matthias Georg, der seit Oktober im Vorstand des 1. FC Düren mitwirkt und nach dem Schommers-Abgang, der auch Sportchef war, mehr Verantwortung übernimmt.

Das trifft auch auch auf Wissing und Grund zu. Die A-Lizenzinhaber galten und gelten weiterhin als Interimslösungen. Die Frage bleibt nur: Warum erklärt der 1. FC Düren nicht beide als feste Lösung?

Das Thema wird das Präsidium zu gegebener Zeit erörtern. Die Frage stellt sich aber derzeit gar nicht. Alle fühlen sich in der aktuellen Konstellation wohl und fokussieren sich auf das Wesentliche. Das gilt auch für das Thema 3. Liga.

Georg antwortet: "Das Thema wird das Präsidium zu gegebener Zeit erörtern. Die Frage stellt sich aber derzeit gar nicht. Alle fühlen sich in der aktuellen Konstellation wohl und fokussieren sich auf das Wesentliche. Das gilt auch für das Thema 3. Liga. Das sind doch alles tolle Momentaufnahmen. Und wir machen auch erst einmal so weiter. Da gibt es in keiner Thematik irgendwelchen Druck. Wir genießen die Situation und freuen uns nun auf ein Spitzenspiel bei Fortuna Köln."

Am Freitagabend (27. Oktober, 19.30 Uhr) reist Spitzenreiter 1. FC Düren zum Tabellendritten Fortuna Köln, der am 12. Spieltag mit 1:2 beim 1. FC Bocholt unterlag und somit den Platz an der Sonne an Düren abgeben musste.

Die Statistik zum Spiel

1. FC Düren: Theißen - Egouli (84. Popovic), Lela, Bakhat, Goden (75. Aigbekaen), Kühnel (70. Harnafi), Winke, Weber, Matuschyk, Brock, Schlößer (70. Clemens)

Fortuna Düsseldorf II: Gorka - Nishi- (84. Petritt), Adamski (46. Hirschberger), Bird, Bodzek, Fünger, Bunk (70. El-Faouzi), Manu (84. Yilmaz), Skolik, Brechmann (70. Monteiro), Kim

Schiedsrichter: Johannes Liedtke

Tore: 1:0 Goden (7.), 2:0 Schlößer (10.), 3:0 Schlößer (54.), 4:0 Goden (70.), 5:0 Salman (87.)

Zuschauer: 700