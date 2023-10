MSV Duisburg: „Ihr habt´s verkackt“ – Auch das Liga-Debüt von Schommers misslingt

Der MSV Duisburg bleibt auch nach dem 11. Spieltag Tabellenletzter der 3. Liga. Gegen Arminia Bielefeld (0:1) hagelte es die sechste Saison-Niederlage.

Vom erhofften Trainereffekt war beim MSV Duisburg auch im zweiten Spiel unter Boris Schommers nichts zu spüren. Das Liga-Debüt des 44-Jährigen gegen Arminia Bielefeld (0:1) ging ebenfalls in die Hose. In der Offensive fanden die Zebras über die gesamten 90 Minuten nicht statt.

Über 3.000 Bielefelder nahmen den Weg nach Duisburg auf sich und machten stimmungstechnisch sowie durch Pyro kurz vor Anpfiff auf sich aufmerksam. Obwohl die Zebras in den jüngsten beiden Drittligapartien vier Punkte holten, hallte das Niederrheinpokal-Aus in Uerdingen vor über 14.000 Zuschauern noch nach.

Die Fans standen trotzdem hinter ihrer Mannschaft – mit einer klaren Forderung auf einem großen Spruchband: „Ihr habt’s verkackt! Macht euch endlich bewusst, wie ernst die Lage ist!“ Nach 75 Minuten hatten auch sie die Schnauze erneut gestrichen voll und stellten den Support ein.

Boris Schommers nahm im Vergleich zum Unterhaching-Spiel drei Änderungen vor. Kolja Pusch, Tim Köther und Phillip König begannen für Marvin Knoll, Jonas Michelbrink und Chinedu Ekene. Pascal Köpke (angeschlagen) schaffte es nicht in den Kader. Marvin Senger und Alaa Bakir mussten auf der Tribüne Platz nehmen. Thomas Pledl saß nach langer Schulterverletzung und knapp zwei Monaten Zwangspause immerhin wieder auf die Bank und durfte sich in den letzten 20 Minuten beweisen.





38 Minuten passierte gar nichts in einer zweikampfbetonten und komplett chancenarmen ersten Hälfte. Die Gäste entwickelten etwas mehr Zug vor dem Tor und gingen durch die erste Möglichkeit der gesamten Partie in Führung. Die Arminia kombinierte sich über Christopher Lannert und den Ex-Schalker Nassim Boujellab einmal schnell durch. Fabian Klos stand völlig frei im Fünfer – eben da, wo ein Stürmer stehen muss, - und hatte leichtes Spiel. Mit freundlicher Unterstützung der zu diesem Zeitpunkt komplett schlafenden MSV-Abwehr.

MSV: Müller – Feltscher, Bitter, Mai, Mogultay – Castaneda (79. Girth), Jander – Esswein, Pusch (60. Michelbrink), Köther (69. Pledl) – König (60. Ekene). DSC: Kersken – Lannert, Schneider, Großer, Oppie – Wörl, Schreck, Boujellab (69. Geerkens) – Putaro (87. Gohlke), Sarenren Bazee (69. Wintzheimer) – Klos (56. Yildirim). Schiedsrichter: Patrick Alt Zuschauer: 14.664 Gelbe Karten: Castaneda, Mogultay, Jander - Boujellab, Sarenren Bazee. Tor: 0:1 Klos (38.).

Nach Wiederanpfiff hatten die Ostwestfalen weiter viel Ballbesitz, die Meidericher kamen kaum an die Kugel. "Wir wollen euch kämpfen sehen" und erste Pfiffe waren von den Tribünen zu hören, während der völlig freie Leon Schneider beinahe zum 2:0 einköpfte (55.). Bis auf einen Abpraller von Tim Köther von halb links strahlten die Zebras null Torgefahr aus. In der letzten Spielminute näherte sich Rolf Feltscher aus kurzer Distanz noch einmal an (90+6.), doch es blieb am Ende zu wenig. Nach der Niederlage im Kellerduell gehört die Rote Laterne der 3. Liga weiter dem MSV.

Keine guten Voraussetzungen für das bevorstehende Derby gegen Rot-Weiss Essen am kommenden Samstagmittag (28. Oktober, 14 Uhr).