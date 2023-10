Regionalliga: Südwest-Klub holt ehemaligen Bochumer und Duisburger

In der Regionalliga Südwest geht es im Aufstiegskampf eng zu - ähnlich wie in der West-Staffel. Auch der FC 08 Homburg will hoch und legte personell noch einmal nach.

Der FC 08 Homburg rangiert nach 13 Begegnungen in der Regionalliga Südwest auf Platz sieben. Sechs Punkte beträgt der Rückstand der Mannschaft von Trainer Danny Schwarz auf Spitzenreiter SGV Freiberg um den ehemaligen Kapitän von Rot-Weiss Essen, Marco Kehl-Gomez.

Vor wenigen Tagen legten die Homburger personell noch einmal nach. Der FCH hat als Reaktion auf die Verletzung von Stammspieler Fanol Perdedaj (Kreuzbandriss) Mittelfeldspieler Maximilian Jansen, der zuletzt beim FSV Zwickau unter Vertrag stand, verpflichtet. Der 30-Jährige erhält einen Zwei-Jahres-Vertrag bei den Grün-Weißen.

"Wir freuen uns sehr, dass wir in der Kürze der Zeit als Reaktion auf die Verletzung von Fanol mit Maximilian einen erfahrenen, spielstarken Mittelfeldspieler verpflichten konnten. Ich bin mir sicher, dass er uns mit seiner Erfahrung und Qualität weiterhelfen wird", erklärt Schwarz.

Jansen, der aus dem nordrhein-westfälischen Datteln stammt, spielte in der Jugend zunächst für den FC Rhade, ehe er sich den Nachwuchsabteilungen des FC Schalke 04 und des VfL Bochum anschloss. Für die U19 der Bochumer absolvierte er 23 Einsätze in der U19-Bundesliga West. 2012 wurde der 30-Jährige in die 2. Mannschaft des VfL hochgezogen, für die er in der Regionalliga West auflief.

Jansen: Dattelner spielte schon für VfL Bochum und MSV Duisburg

Im Juli 2014 wechselte Jansen zum Drittligisten Hallescher FC, wo er gleich in seiner ersten Saison als Profi 36 Liga-Einsätze absolvierte. 2016 schloss sich Jansen dem SV Sandhausen in der 2. Bundesliga an. Nach einem kurzen, zweimonatigen Gastspiel beim belgischen Verein Royal Excelsior Virton spielte der zentrale Mittelfeldspieler ab September 2019 für den Drittligisten MSV Duisburg. Zuletzt lief der 30-Jährige von August 2021 bis Sommer dieses Jahres für den FSV Zwickau in der 3. Liga auf.

Jansen hat bisher insgesamt 147 Spiele in der 3. Liga absolviert. Für den SV Sandhausen kam der 30-Jährige 33-mal in der 2. Bundesliga zum Einsatz. 77 Mal lief der Dattelner Jansen für die U23-Mannschaft des VfL Bochum in der Regionalliga West auf.