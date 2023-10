Schalke: Nächster Sieg für die U23 - Torwart muss nach Kopftreffer raus

Die U23 des FC Schalke 04 klopft nach dem 4:0-Auswärtssieg bei der SSVg Velbert in der Regionalliga West oben an. Trainer Fimpel musste auf einen schmerzhaften Kopftreffer reagieren.

Die Formkurve der U23 des FC Schalke 04 zeigt weiter steil nach oben. Gegen die SSVg Velbert gewannen die Knappen am Samstagnachmittag souverän mit 4:0 und sind nun seit vier Ligaspielen ungeschlagen.

Eine Entwicklung, die U23-Coach Jakob Fimpel natürlich gerne sieht: „Die Ergebnisse werden besser und insgesamt haben wir uns deutlich stabilisiert im Vergleich zu den ersten Spielen. Jetzt gilt es dranzubleiben, weiterzumachen und gierig zu bleiben, um möglichst lange diesen Lauf aufrechtzuerhalten.“

Gegen Velbert bekam Fimpel Profi-Unterstützung in Person von Soichiro Kozuki. Der 22-jährige Japaner sorgte mit seinem Treffer zum frühen 1:0 für den Dosenöffner und strahlte auch ansonsten immer wieder Gefahr in der Offensive aus. „Klar wünsche ich mir auf jeden Fall, dass er oben spielt. Ich weiß ja, was er so kann. Er hat es letztes Jahr die ganze Hinrunde bei uns gezeigt und es sich verdient, dass er Profi geworden ist“, sagte Fimpel nach dem Abpfiff in Velbert über Kozuki.

Eine andere Personalie hingegen sorgte bei den Königsblauen wortwörtlich für Kopfschmerzen. Denn gut zehn Minuten nach Wiederanpfiff musste S04-Keeper Justin Treichel bei einem Schuss aus nächster Nähe einen schmerzhaften Kopftreffer einstecken.

SSVg Velbert: Lenz - Machtemes, Abdel Hamid, Urban, Beric (46. Erwig-Drüppel) - Pazurek, Remmo (46. Schiebener), Mehlich, Kaya (74. Cain) - Hilger (60. Hemcke), Touray (60. Diallo) Schalke U23: Treichel (66. Paris) - van Der Sloot, Talabidi, Boboy, Kopf (66. Anobodem) - Albutat, Kaparos – Amadin, Müller, Kozuki (77. Ivan) – Poepperl (66. Krasniqi) Schiedsrichter: Ivan Mrkalj Tore: 0:1 Kozuki (11.), 0:2 Amadin (45.), 0:3 Poepperl (62.), 0:4 Krasniqi (87.) Gelbe Karten: Touray, Hemcke, Abdel Hamid, Pazurek, Lenz - van Der Sloot, Kozuki Gelb-Rot: Max Machtemes (80./wiederholtes Foulspiel) Zuschauer: 1150

Nach weiteren zehn Minuten wurde der Schalker Schlussmann dann ausgewechselt. „Er hat super gehalten. Aber der Ball geht genau an die Schläfe. Irgendwann hat er die Ersatzspieler gefragt, wie es steht. Dann war für mich klar, dass wir vorsichtig sein müssen. Bei Kopftreffern sowieso. Wir lassen es auch nochmal abklären. Er wird wahrscheinlich eine kleine Gehirnerschütterung haben“, lautete die Ad-hoc-Diagnose von Fimpel.

Mit nun 18 Zählern rückt die Schalker U23 auf den fünften Tabellenplatz vor. Trotz dieser schönen Momentaufnahme verfällt Fimpel nicht in überschwängliche Euphorie: „Für die Jungs ist wichtig, dass wir die Entwicklung weiter vorantreiben. Natürlich wollen wir jeden Punkt mitnehmen, den man kriegen kann. Aber es kommt auch mal wieder ein anderer Abschnitt, wo man als junge Mannschaft eine schwierige Phase haben wird.“

Für die nächsten anstehenden Aufgaben hofft der Schalker Nachwuchstrainer auf die baldige Rückkehr von Pierre-Michel Lasogga, der seit mehr als einem Monat im Spieltagskader fehlt. „Er hat sich in Köln eine Verletzung in der Muskulatur im Oberschenkel zugezogen. Das dauert dann so vier bis sechs Wochen. Er ist jetzt eine Woche vor dem Plan und es sieht ganz gut aus, dass er nächste Woche wieder beim Training dabei ist. Wir spielen seit drei Wochen ohne richtigen Stürmer. Dafür machen wir es richtig gut. Aber klar ist es schön, wenn man vorne mal wieder einen Zielspieler hat“, merkt Fimpel an.