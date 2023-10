Regionalliga West: Spitzentrio bleibt zusammen, Profi-Leihgabe trifft für Schalke II

Das Spitzentrio der Regionalliga West bleibt auch nach dem 11. Spieltag zusammen. Schalke II gewinnt souverän, Aachen bleibt unter Trainer Backhaus ungeschlagen.

11. Spieltag in der Regionalliga West. Bereits am Freitagabend hatte Spitzenreiter Fortuna Köln seine Hausaufgaben gemacht und Schlusslicht Rot Weiss Ahlen mit 2:0 besiegt. Auch der SC Wiedenbrück durfte jubeln, Bahattin Karahan sorgte in der Nachspielzeit für den 1:0-Erfolg über den SV Rödinghausen.

Am Samstag wurde der Spieltag - mit Ausnahme des U21-Duells zwischen dem SC Paderborn und dem 1. FC Köln am 25. Oktober - dann komplettiert. Rot-Weiß Oberhausen konnte eine frühe Führung gegen den Wuppertaler SV nicht ins Ziel bringen. Die Partie endete 1:1.

Auch ohne Boris Schommers auf der Bank bleibt der 1. FC Düren weiter in Topform. Beim Aufsteiger FC Gütersloh übernahmen die bisherigen Co-Trainer Carsten Wissing und Martin Grund die Seitenlinie des FCD und sicherten einen 2:1-Auswärtserfolg. Mit der ersten Chance traf Yannik Schlößer (16.) zur Dürener Führung, die Patrik Twardzik (26.) zunächst ausglich. Noch vor dem Seitenwechsel machte Kevin Goden (45.+1) den zweiten Treffer für die Gäste. Im zweiten Durchgang lief der FCG zwar an, doch der Dürener Ismail Harnafi (90.+5) entschied die Partie mit dem Schlusspfiff.

Im Gleichschritt mit Düren und Fortuna Köln marschiert auch der 1. FC Bocholt weiter vorneweg. Bei Fortuna Düsseldorf II mussten die Zuschauer lange auf den ersten Treffer warten, in der Schlussphase schlugen die Gäste dann gleich doppelt zu: Zuerst schoss Marvin Lorch aus kurzer Distanz ein (82.), nur zwei Minuten später köpfte der eingewechselte Haris Mesic das 2:0.

Schalke II souverän - Backhaus führt Aachen weiter nach oben

Die U23 vom FC Schalke 04 holte sich mit einem 4:0 (1:0)-Auswärtssieg den dritten Erfolg in den letzten vier Spielen. Im Gastspiel bei der SSVg Velbert sorgte Profi-Leihgabe Soichiro Kozuki für die Schalker Führung (12.), Amadin Nelson (45.+2) und Paul Poepperl (63.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. Den Schlusspunkt setzte Bleron Krasniqi (87.).

Alemannia Aachen bleibt auch im fünften Spiel unter Trainer Heiner Backhaus ohne Niederlage, Aufsteiger FC Wegberg-Beeck konnte die Kaiserstädter nicht ärgern. Die 1:0-Halbzeitführung durch Lukas Scepanik (18.) erhöhte Ramaj vom Elfmeterpunkt, die Gäste blieben dran und erzielten durch Shpend Hasani (71.) den Anschlusstreffer. Doch statt einer packenden Schlussphase machte Aachen den Deckel drauf: Marc Brasnic und Scepanik mit seinem zweiten Tor stellten auf 4:1.

Außerdem trennten sich der SV Lippstadt und Borussia Mönchengladbach II mit 1:1. Der Gladbacher Mika Schroers erzielte das erste Tor des Tages in den Anfangsminuten. Viktor Maier scheiterte mit einem Handelfmeter für den SVL an Maximilian Brüll (74.), markierte aber per Foulelfmeter das 1:1 (86.).