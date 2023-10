1. FC Köln II: 174-maliger Bundesligaspieler vor Comeback in der Regionalliga West

Der 1. FC Köln II darf sich in den kommenden Spielen auf Profi-Unterstützung freuen. Mark Uth und Florian Dietz sollen in der Regionalliga Spielpraxis sammeln.

Noch vor zwei Jahren zählte Mark Uth zu den zentralen Figuren beim 1. FC Köln und verhalf den Geißböcken nach seinem festen Wechsel vom FC Schalke 04 mit fünf Toren und acht Vorlagen in 30 Bundesligaspielen zur Qualifikation für die Conference League.

Dort sollte ihm allerdings lediglich ein Einsatz über 19 Minuten vergönnt sein, anschließend war seine Saison aufgrund einer Schambeinentzündung vorzeitig beendet.

Das Comeback folgte nach rund zehn Monaten Pause mit einem 33-minütigen Einsatz beim knappen 3:1-Erfolg nach Verlängerung über den VfL Osnabrück, wo Uth sich auf Anhieb zeigen und das zwischenzeitliche 2:1 durch Sargis Adamyan vorbereiten konnte. Doch der Einsatz kam zu früh, denn seitdem musste der 32-Jährige erneut passen, diesmal aufgrund einer Muskelverhärtung.

Nun will man es bei den Kölnern langsamer angehen lassen. Uth soll am kommenden Samstag (18 Uhr) gegen den FC Wegberg-Beeck zunächst in der Kölner U21 zum Einsatz kommen, bevor es nach mehr als einem Jahr die Bundesliga-Rückkehr geben soll.

Auch Dietz soll nach Kreuzbandriss für die U21 spielen

Dabei wird der Offensivspieler nicht der einzige Profi sein, der in der U21 zurück zu voller Spielfitness finden soll. Auch Florian Dietz, der genau wie Uth letztmals am 30. Oktober 2022 in der Bundesliga gegen die TSG 1899 Hoffenheim auf dem Platz stand, soll nach seinem Kreuzbandriss für die U21 auflaufen. "Mark und Flo wollen wir über die U21 ins normale Spielen bringen. Zwischen Spiel und Training gibt es nun mal noch Unterschied", wird Profi-Coach Steffen Baumgart vom Portal "geissblog" zitiert.

Der Plan sei demnach zumindest bei Uth klar. Das Spiel gegen Wegberg-Beeck und auch das Duell mit dem SC Paderborn II (16. Oktober, 15.30 Uhr) in der Länderspielpause, sollen genutzt werden, um dann pünktlich zum Derby wieder fit für die Profis zu sein. Am 22. Oktober (15.30 Uhr) ist Borussia Mönchengladbach zu Gast in Köln.

"Ich hatte es mir natürlich schon früher erhofft, aber ich freue mich sehr. Ich glaube, es wird etwas ganz Besonderes, weil es ein Derby ist", blickte Uth vor Kurzem auf der Vereinshomepage voraus. "Nach einem Derby-Heimsieg mit den Jungs in der Kabine zu feiern, wäre mein Traum."

Zuvor soll er jedoch der Kölner Zweitvertretung dazu verhelfen, sich weiter in der oberen Tabellenhälfte festzusetzen und - das dürfte wohl das wichtigste sein - die beiden Partien in der U21 möglichst ohne körperliche Probleme überstehen.