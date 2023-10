Neben dem Wuppertaler SV testete auch ein weiterer Top-Regionalligist am Feiertag: Rot-Weiß Oberhausen war zu Gast bei Arminia Klosterhardt und siegte souverän mit 5:0.

Am Montag hatte Rot-Weiß Oberhausen die schwere Verletzung von Marius Kleinsorge bekanntgegeben.

Beim 0:0-Remis im Top-Spiel gegen den 1. FC Bocholt zog sich der Flügelflitzer einen Riss des Syndesmosebandes zu und wird mehrere Monate fehlen.

Nur einen Tag später absolvierte RWO ein Testspiel in der eigenen Stadt: Der Regionalligist war im Rahmen der 100-Jahresfeier von Arminia Klosterhardt zu Gast beim Landesligisten.

RWO und Klosterhardt? Ja, dieses Duell hatte es bereits am 29. August in der ersten Runde des Niederrheinpokals gegeben. Damals siegte Oberhausen mit 4:0, dieses Mal wurde es sogar noch etwas deutlicher: Nach 90 Minuten stand ein souveräner 5:0 (4:0)-Erfolg des Favoriten zu Buche.

Arminia Klosterhardt - RWO 0:5 (0:4) Tore: 0:1 Ezekwem (1.), 0:2 Boche (4.), 0:3 März (18.), 0:4 Hadzibajramovic (20.), 0:5 Burghard (67.). Zuschauer: 154

Die Kleeblätter legten los wie die Feuerwehr und führten bereits nach 20 Minuten mit 4:0 durch die Tore von Cottrell Ezekwem, Tobias Boche, Christian März und U19-Talent Edin Hadzibajramovic.

Im zweiten Durchgang schaltete der ambitionierte Regionalligist mindestens einen Gang zurück und erzielte "nur" noch ein weiteres Tor. In der 67. Minute traf Dominik Burghard zum 5:0-Endstand.

Das war ein absolut vernünftiger Test. Wir haben überwiegend die Jungs eingesetzt, die in den letzten Wochen hinten dran waren. Dazu konnten wir uns von ein paar U19-Spielern, die wir ranführen wollen, einen Eindruck im Testspiel verschaffen. Das haben sie sehr vernünftig gemacht. Jörn Nowak.

RWO-Cheftrainer Jörn Nowak setzte in dieser Partie mehrere Talente ein und konnte gleichzeitig seine Stammspieler Robin Benz, Tanju Öztürk, Kerem Yalcin, Pierre Fassnacht, Moritz Stoppelkamp und Oguzhan Kefkir komplett schonen.

Entsprechend zufrieden zeigte sich der 37-Jährige nach dem Schlusspfiff. "Das war ein absolut vernünftiger Test. Wir haben überwiegend die Jungs eingesetzt, die in den letzten Wochen hinten dran waren. Dazu konnten wir uns von ein paar U19-Spielern, die wir ranführen wollen, einen Eindruck im Testspiel verschaffen. Das haben sie sehr vernünftig gemacht. Wir sind gut in die Partie gekommen, haben uns gut bewegt und zwei schnelle Tore erzielt. Das Ergebnis konnten wir relativ schnell in unsere Richtung gestalten. Da waren auch gute Spielzüge dabei", freute sich Nowak gegenüber RevierSport.

Der ehemalige Aufstiegsmanager von Rot-Weiss Essen hatte auch ein Lob für den Landesligisten parat: "Auf beiden Seiten war Spielfreude erkennbar, auch Klosterhardt hat es sehr ordentlich gemacht. Mit dem Spiel können wir absolut zufrieden sein."

Nach dem erfolgreichen Test in Klosterhardt wartet nun auf die Nowak-Elf ein Top-Spiel in der Regionalliga West: Rot-Weiß Oberhausen, seit acht Liga-Partien ohne Niederlage, ist am Samstag (07. Oktober, 14 Uhr) zu Gast beim Überraschungszweiten 1. FC Düren.