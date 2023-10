In der Regionalliga Südwest wurde am Dienstag die Englische Woche eingeläutet. Kickers Offenbach kehrte wieder in die Erfolgsspur zurück.

Auch am Feiertag wird Fußball gespielt - so beispielsweise in der Regionalliga Südwest. Dort wurden am Dienstagnachmittag gleich fünf Spiele ausgetragen, dazu wartet um 19 Uhr noch das Duell zwischen der zweiten Mannschaft von Mainz 05 und dem FSV Frankfurt auf die Regionalliga-Fans.

Nachmittags im Fokus: Die Partie zwischen dem kriselnden Aufstiegsanwärter Kickers Offenbach und dem SGV Freiberg, der aus den vorherigen sieben Partien stolze 19 Punkte sammelte. Offenbach konnte den Erfolgslauf der Freiberger allerdings beenden und siegte mit 2:0 (1:0).

Die Kickers zeigten eine starke Reaktion auf die enttäuschende 1:2-Niederlage bei Astoria Walldorf und waren von Beginn an spielbestimmend. Kapitän Ronny Marcos traf per Kopf in der 38. Minute zur hochverdienten Führung. Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Hausherren am Drücker und wurden belohnt, als Dimitrij Nazarov das vorentscheidende 2:0 (67.) erzielte. Danach passierte nichts mehr und der OFC fuhr den vierten Saisonsieg ein.

In diesem Duell kam es auch zum Wiedersehen zweier ehemaliger Essener. Christian Neidhart, Cheftrainer von Offenbach und Ex-Coach von Rot-Weiss Essen, traf auf seinen ehemaligen Kapitän Marco Kehl-Goméz, der mittlerweile auch in Freiberg Spielführer ist.

Beide arbeiteten in der Saison 2020/21 zusammen bei RWE und Kehl-Goméz absolvierte unter Neidhart 45 Pflichtspiele (zehn Tore, sieben Vorlagen). In Offenbach stand der 31-jährige Mittelfeldspieler in der Startelf und sah in der 35. Minute - nach einer kurzen Rudelbildung - die Gelbe Karte.

Alle Ergebnisse im Überblick: Hessen Kassel 1:5 VfB Stuttgart II Kickers Offenbach 2:0 SGV Freiberg TSG Balingen 0:3 FC Homburg TSV Steinbach Haiger 2:0 Bahlinger SC VfR Aalen 2:0 SG Barockstadt Fulda-Lehnerz

Besser als bei Kehl-Goméz lief es für einen anderen früheren RWE-Spieler, nämlich: Felix Weber. Der Innenverteidiger spielte auch unter Neidhart in Essen, kam aber nicht über die Rolle des Reservisten hinaus. Mittlerweile läuft er im Trikot des FC 08 Homburg auf und brachte seine Mannschaft mit seinem Führungstor (20.) bei der TSG Balingen auf die Siegerstraße. Am Ende siegte Homburg souverän mit 3:0.

Der neue Spitzenreiter der Regionalliga Südwest heißt VfB Stuttgart II. Die Reserve des Bundesligisten feierte einen 5:1-Kantersieg bei Hessen Kassel und rückte auf Rang eins vor.

Allerdings könnten die Stuttgarter Kickers mit einem Dreier über Schott Mainz (04. Oktober) wieder vorbeiziehen. Ansonsten bezwang der TSV Steinbach den Bahlinger SC mit 2:0 und der VfR Aalen besiegte die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz mit dem gleichen Ergebnis.