Schalke: Kozuki lässt mit Doppelpack für die U23 aufhorchen

Mit Soichiro Kozuki gastierte die zweite Mannschaft des FC Schalke 04 beim SC Paderborn II. Ein Doppelpack der Profi-Leihgabe reichte nicht zum Sieg.

Bei den Profis des FC Schalke 04 spielt Soichiro Kozuki in dieser Saison noch nicht die erhoffte Rolle. Nach sieben Spieltagen kommt er nur auf 134 Minuten und blieb ohne Torbeteiligung. Beim 1:3 beim SC Paderborn am vergangenen Freitag stand der 22 Jahre alte Japaner gar nicht erst im Kader.

Dennoch absolvierte Kozuki an diesem Spieltag einen Einsatz in Paderborn. Er sammelte im Regionalliga-Duell der zweiten Mannschaften von S04 und SCP am Montagnachmittag Spielpraxis - und konnte auf sich aufmerksam machen. Beim 2:2 erzielte Kozuki beide Treffer für die Königsblauen.

Zuletzt stand der Flügelflitzer Ende des vergangenen Jahres in der U23 auf dem Rasen, anschließend wurde er zu den Profis befördert. Bei seiner Rückkehr geriet die Mannschaft von Trainer Jakob Fimpel zunächst in Rückstand. Joel Vega Zambrano traf für Paderborn (9.).

Dann folgte der Auftritt von Kozuki: Innerhalb von vier Minuten drehte er das Spiel mit seinen Toren (27., 31.). Lange sah es so aus, als würde Kozukis Doppelpack zum Sieg reichen. Erst fünf Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit kam Paderborn durch David Stamm zum Ausgleich. Kozuki hatte das Feld zu diesem Zeitpunkt bereits verlassen.

Mit dem Remis verpassten die Gelsenkirchener, die auf Leistungsträger wie Kapitän Tim Albutat, Pierre-Michel Lasogga und Niklas Castelle verzichten mussten, den zweiten Sieg in Serie und den Sprung vorbei an Paderborn. Schalke belegt den neunten Tabellenplatz, zwei Ränge darüber stehen die als Aufsteiger stark gestarteten Ostwestfalen.

Am kommenden Samstag geht es für Schalke mit einem Auswärtsspiel beim SV Rödinghausen weiter (14 Uhr). Ob Kozuki dann wieder mit dabei ist oder ins Aufgebot der Profis zurückkehrt, ist noch nicht bekannt.

SC Paderborn II - FC Schalke 04 II 2:2

Paderborn: Schulz - Ens, Donner, Brackelmann (33. Krumme), Curda, Vega Zambrano (67. Wendt), Bilogrevic, Kojic (66. Stamm), Bravo Sanchez, Brandt (81. Camprobin), Flotho

Schalke: Heekeren - Talabidi, Boboy, Kopf, van der Sloot, Kozuki (79. Ivan), Balouk (79. Heiserholt), Kaparos (67. Tonye), Pöpperl (62. Bokake), Müller, Amadin (62. Krasniqi)

Tore: 1:0 Vega Zambrano (9.), 1:1 Kozuki (27.), 2:1 Kozuki (31.), 2:2 Stamm (85.)