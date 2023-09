Regionalliga West: Fortuna Köln Erster, Schalke II gewinnt, Düren und Bocholt vorne dabei

Vier Mannschaften gingen am 8. Spieltag der Regionalliga West ins Fernduell, um die Tabellenführung vom Wuppertaler SV zu erobern.

8. Spieltag in der Regionalliga West. Nachdem der Wuppertaler SV bereits am Vorabend beim 1:1 gegen Wiedenbrück Punkte liegen ließ, konnten vier Mannschaften die Tabellenführung ins Auge fassen: Fortuna Köln, Rot-Weiß Oberhausen, der 1. FC Köln II und der 1. FC Düren.

Fortuna Köln bekam es mit dem Aufsteiger FC Gütersloh zu tun. Trotz guter Kölner Gelegenheiten ging es nach 45 Minuten zunächst aber torlos in die Kabinen. Auch nach dem Seitenwechsel dauerte es noch, bis die Fortuna das überfällige Tor erzielte - in der 69. Minute erlöste Leon Demaj die Kölner nach einer Ecke. Im Anschluss war der Bann gebrochen, Danny Breitfelder (73.) und erneut Demaj (83.) sorgten für den 3:0-Sieg und die Rückeroberung der Tabellenführung.

Der 1. FC Düren hingegen startete gegen Aufsteiger SSVg Velbert perfekt. Bereits nach einer Viertelstunde führte der FCD mit 2:0, Leon Volz (8.) und Kevin Goden (15.) besorgten die Führung für die Gastgeber. Sonderlich geschockt zeigte sich Velbert zunächst nicht, Manuel Schiebener verkürzte in der 23. Minute auf 1:2. Doch Düren wollte die drei Punkte und stellte durch Vincent Geimer (30.) den 3:1-Halbzeitstand her.

Im zweiten Durchgang ging es dann deutlich ruhiger zu, Joker Ismail Harnafi setzte mit seinem 4:1 den Schlusspunkt. Mit 17 Zählern ist der 1. FC Düren Zweiter - zwei Punkte hinter Spitzenreiter Fortuna Köln.

SVR feiert Befreiungsschlag, Bocholt in der Spitzengruppe

Für Rot-Weiß Oberhausen stand die Auswärtsreise zu Rot Weiss Ahlen auf dem Programm. Die Kleeblätter mühten sich und kamen nicht über ein torloses Remis hinaus. (Zum Spielbericht)

Auch die Reserve des 1. FC Köln hatte einige Probleme. Der SV Rödinghausen, mit vier Niederlagen in Folge im Gepäck, ging durch einen Ole Hoch-Treffer (36.) mit einem 1:0 in die Kabinen. In der Schlussphase flogen SVR-Akteur Mattis Rohlfing (87./Rot) und FC-Verteidiger Stephan Salger (88./Gelb-Rot) vom Platz, am Endergebnis änderten auch 7 Minuten Nachspielzeit aber nichts mehr.

Schalke 04 II feierte gegen Aufsteiger FC Wegberg-Beeck einen 1:0-Heimerfolg, der 1. FC Bocholt besiegte den SV Lippstadt mit 2:1 (1:1) und lauert nur drei Zähler hinter der Spitze.